Sofranızda Anadolu esintisi: Köy makarnası nasıl yapılır?
Geleneksel Anadolu mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan erişte, asırlardır sofraları süsleyen bir makarna çeşididir. Basit malzemelerle yapılan ve yapımı oldukça kolay olan erişte, özellikle kırsal bölgelerde, köy evlerinde ve yöresel festivallerde sıkça tüketilen bir yiyecektir.
Taze olarak yapılan erişte, hazır makarnalara göre daha doyurucu ve besleyici bir özelliğe sahiptir. İşte nefis erişte tarifi...
Erişte Tarifi
Malzemeler
- 2 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- Yarım su bardağı su
- Bir tutam tuz
Yapılışı
Geniş bir kaseye unu alın ve ortasını havuz gibi açın.
Ortasına yumurtayı kırın.
Bir tutam tuz ekleyin.
Yavaş yavaş suyu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru streç film veya bir bezle örtüp yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
Dinlenen hamuru un serpilmiş bir zeminde merdane yardımıyla ince bir şekilde açın.
Açılan hamuru istediğiniz boyutta şeritler halinde kesin.
Kesilen şeritleri ikiye veya dörde bölerek açın.
Taze su dolu bir tencerede kaynatın. Kaynar suya erişteleri atın ve ara sıra karıştırarak yaklaşık 5-7 dakika haşlayın.
Haşlanan erişteleri süzerek istediğiniz sosun içine ekleyebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
- '1,5 milyona alıştık, 650 bin kişi var'
- 'Yolunu şaşırmış birine rozet taktınız'
- Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti
- Yalan söyleyemeyen burçlar hangileridir?
- 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
- Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
- 'Belediye sayımızı 28’e çıkaracağız'
- İstanbul için 'fırtına' alarmı!
- Koca'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama