Sofranızda Anadolu esintisi: Köy makarnası nasıl yapılır?

Yayınlanma: 25.03.2024 - 13:51

Güncelleme: 25.03.2024 - 13:51

Taze olarak yapılan erişte, hazır makarnalara göre daha doyurucu ve besleyici bir özelliğe sahiptir. İşte nefis erişte tarifi...

Erişte Tarifi

Malzemeler

2 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım su bardağı su

Bir tutam tuz

Yapılışı

Geniş bir kaseye unu alın ve ortasını havuz gibi açın.

Ortasına yumurtayı kırın.

Bir tutam tuz ekleyin.

Yavaş yavaş suyu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru streç film veya bir bezle örtüp yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru un serpilmiş bir zeminde merdane yardımıyla ince bir şekilde açın.

Açılan hamuru istediğiniz boyutta şeritler halinde kesin.

Kesilen şeritleri ikiye veya dörde bölerek açın.

Taze su dolu bir tencerede kaynatın. Kaynar suya erişteleri atın ve ara sıra karıştırarak yaklaşık 5-7 dakika haşlayın.

Haşlanan erişteleri süzerek istediğiniz sosun içine ekleyebilirsiniz.