Sokak lezzetinin evdeki yansıması: Mersin tantuni
Türk mutfağının zengin ve lezzetli bir örneği olan Mersin tantuni, özellikle sokak lezzetleri arasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Mersin'in kendine özgü tatlarını yansıtan bu nefis atıştırmalık, ince doğranmış etin baharatlarla harmanlanıp, sacda kızartılmasıyla ve dürüm ekmeği ile sunulmasıyla tanınır.
Mersin tantuni, Türk mutfağının lezzetli ve popüler atıştırmalıklarından biridir. Özellikle Mersin yöresine özgü olan bu lezzet, ince doğranmış etin baharatlarla harmanlanıp, sacda kızartılması ve dürüm ekmeği ile servis edilmesiyle tanınır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis Mersin tantuni tarifi:
Malzemeler
- 300 gram dana biftek veya bonfile (ince doğranmış)
- 4-5 adet lavaş veya dürüm ekmeği
- 2 adet orta boy domates (ince doğranmış)
- 2 adet yeşil biber (ince doğranmış)
- 1 adet büyük boy soğan (ince doğranmış)
- 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- Kimyon
- Nar ekşisi (isteğe bağlı)
- Limon
Hazırlık
İnce doğranmış dana etini bir kasede tuz, karabiber, pul biber ve kimyon ile marine edin. Etlerin baharatları iyice çekmesi için buzdolabında 1-2 saat dinlendirin.
Bir tavada sıvı yağı kızdırın. Marine etleri ekleyip, yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun. Etlerin suyunu çekmesine dikkat edin, bu şekilde tantuni daha lezzetli olacaktır.
Etler kavrulurken, ince doğranmış domates, yeşil biber ve soğanı ayrı bir tavada soteleyin. Sebzeler yumuşayıp suyunu çekince ocaktan alın.
Tavada kavrulan etlerle sebzeleri karıştırıp, birkaç dakika daha pişirin. İsteğe bağlı olarak nar ekşisi ekleyebilirsiniz, bu Mersin tantunisine özgü bir lezzet katacaktır.
Hazırlanan tantuni harcını lavaş veya dürüm ekmeğinin üzerine yayın. Üzerine limon sıkarak servis edebilirsiniz.
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