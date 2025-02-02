Şubat ayı meyve ve sebzeleri neler?

Yayınlanma: 02.02.2025 - 12:21

Güncelleme: 02.02.2025 - 12:21

Şubat ayı, kış meyvelerinin en olgun ve lezzetli dönemidir. C vitamini açısından zengin bu meyveler, soğuk havalarda bağışıklığımızı güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar.

Portakal

C vitamini deposudur, bağışıklığı güçlendirir.

Antioksidan özelliği sayesinde cildi yeniler.

Limon

Sindirimi destekler ve vücudu toksinlerden arındırır.

Soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi vardır.

Mandalina

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve enerji verir.

İçeriğindeki lif sayesinde sindirimi düzenler.

Elma

Kalp sağlığını destekleyen güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Kan şekerini dengeleyerek tokluk hissi sağlar.

Armut

Bağırsak sağlığını destekleyen lif açısından zengindir.

Yüksek su içeriğiyle vücudu nemli tutar.

Kivi

Portakaldan bile fazla C vitamini içerir.

Sindirimi kolaylaştıran enzimler bakımından zengindir.

Ayva

Grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkiye sahiptir.

Mideyi rahatlatır ve sindirimi destekler.

Şubat ayı, bağışıklığı güçlendiren sebzeler açısından oldukça zengindir. Mevsimine uygun sebzeler tüketerek vücudumuzu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirebiliriz.

Ispanak

Demir açısından zengin olup kansızlığa iyi gelir.

Göz sağlığını destekleyen lutein içerir.

Brokoli

Antioksidanlar açısından zengin olup kansere karşı koruyucu etki gösterir.

C vitamini deposudur ve bağışıklığı destekler.

Havuç

Beta-karoten kaynağıdır, göz sağlığı için faydalıdır.

Cilt ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır.

Pırasa

Lif açısından zengin olup sindirimi destekler.

Kalp sağlığını koruyucu etkisi vardır.

Kereviz

Karaciğer dostu olup toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Vücutta ödem oluşumunu önler.

Turp

Sindirimi kolaylaştırır ve mideyi rahatlatır.

C vitamini deposudur ve bağışıklık sistemini destekler.

Lahana

Bağırsak sağlığını destekleyen probiyotik etkisi vardır.

Düşük kalorili olup diyet dostudur.

Karnabahar

Lif açısından zengin olup sindirimi destekler.

Kanser karşıtı bileşenler içerir.