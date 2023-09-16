Sütlü Nuriye tatlısının hikayesi! Hazır yufkadan sütlü nuriye tarifi…

Yayınlanma: 16.09.2023 - 17:26

Güncelleme: 16.09.2023 - 17:26

Sütlü nuriye tatlısın hikayesi şöyle; Özgür ansiklopedi Vikipedi’ye göre, 12 Eylül döneminde bir generalin, satın aldığı baklavanın fiyatının yüksekliğini, İstanbul’da görevli asker ve İstanbul Belediye Başkanı İsmail Hakkı Akansel’e şikayet etmesi üzerine, o sene baklavanın satış fiyatının üst sınırıyla ilgili liste yayınlanmıştır. Ancak belirlenen fiyatın, baklava maliyetini kurtarmaması üzerine, Güllüoğlu Baklavaları sahipleri, narh fiyatı dahilinde satılabilecek maliyette bir baklava yapmanın çaresini aramış; fıstık yerine fındık kullanılmış, süt ilave edilerek de tatlının gramajı arttırılmıştır. Böylelikle ihtilal muktedirlerinin vazettikleri fiyatta satılabilecek, görece düşük maliyeti baklava yapılmış odu.



Tatlının ismi ile ilgili olarak, tatlının mucidi Güllüoğlu Baklavaları sahibi Nejat Güllü şunları söylemiştir; Maliyeti düşük ancak oldukça da lezzetli olan bu tatlıya oluşturulan listede olmayan, ilginç bir isim vermek istediklerini, sonunda da Sütlü Nuriye ismine karar verdikleri, bu tatlının isminin nereden geldiği çok merak edildi ama bu ismin hiçbir anlamı, hiçbir hikayesi yoktu. Bizim esas amacımız bu tatlıyı insanlara sevdirebilmekti dedi.

Masterchef programına katılan ve Güven Tatlı işletmesinin sahibi Metin Güven'in söylediğine göre ise; babasına ait Diyarbakırlı bir kadın çalışanının icaat ve imalidir, dedi.

Süt, fındık veya badem ve şeker ile hazırlanan sütlü nuriye, ihtilal baklavası ismiyle de bilinir. Diyarbakır mutfağıyla özdeşleşen bu tatlı, vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. İşte hazır baklava yufkasından sütlü nuriye tarifi…

HAZIR BAKLAVA YUFKASINDAN SÜTLÜ NURİYE TARİFİ



Malzemeler



40 yaprak hazır baklavalık yufka



350 gr. tereyağı



4 su bardağı file fındık veya iri çekilmiş fındık



Şerbeti için



3 su bardağı süt



1.5 su bardağı su



3 su bardağı toz şeker



Yapılışı



Öncelikle şerbeti hazırlamak için; bir tencereye su, süt ve şekeri ilave edip şeker eriyinceye kadar sürekli karıştırarak ısıtın. Şeker eriyince ocaktan alın. Şerbeti kaynatmayın. Fırın tepsisinin tabanını tereyağı ile yağlayın. Baklavalık yufkayı tepsiye yerleştirip, üzerine tereyağı sürün. Bu şekilde aralarına tek tek tereyağı sürerek yaklaşık 20 adet yufkayı üst üste dizin. Yufkaların üzerine yani 20. kata fındıkların tamamını serpin. Kalan 20 adet baklava yufkasını da aynı şekilde aralarına tereyağı sürerek üst üste dizin. Tüm yufkaları tepsiye yerleştirdikten sonra kalan tereyağını tatlının üzerine gezdirin. Daha düzgün görünmesi için kenarlarından fazla gelen yufkaları kesin. Tatlıyı küçük kareler halinde dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında kızarana kadar pişirin. Fırından alınan tatlının ilk sıcağı çıktıktan sonra, ılık olan şerbeti tatlının üzerine dökün. Şerbetini tamamen çektikten sonra üzerini dilediğimiz şekilde süsleyerek servis, edebilirsiniz. Afiyet olsun.







