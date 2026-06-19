Tadı damağınızda kalacak zeytinyağlı taze bakla tarifi

Hafif, besleyici ve lezzetli bir zeytinyağlı yemek arayanlar için taze bakla ideal seçeneklerden biri. Özellikle bahar aylarında tezgâhlarda yerini alan taze bakla, zeytinyağı ve dereotuyla buluştuğunda enfes bir lezzete dönüşüyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz zeytinyağlı taze bakla tarifi...

ZEYTİNYAĞLI TAZE BAKLA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kilogram taze bakla

1 adet büyük boy kuru soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

1 adet limonun suyu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı sıcak su

Tuz

Üzeri için yarım demet dereotu

ZEYTİNYAĞLI TAZE BAKLA NASIL YAPILIR?

Baklaları hazırlayın

Baklaların uç kısımlarını ayıklayın ve isteğe göre ortadan ikiye bölün. Kararmamaları için limonlu su içerisinde bekletin.

Soğanı kavurun

Yemek tenceresine zeytinyağını alın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.

Baklaları pişirin

Süzülen baklaları tencereye ilave edin. Üzerine unu serpiştirip birkaç dakika karıştırın. Ardından limon suyu, şeker, tuz ve sıcak suyu ekleyin.

Kısık ateşte pişirin

Tencerenin kapağını kapatın ve baklalar yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Dereotu ile servis edin

Yemek oda sıcaklığına geldikten sonra ince kıyılmış dereotunu üzerine serpin. Zeytinyağlı taze baklayı soğuk olarak servis edin.