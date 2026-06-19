Tadı damağınızda kalacak zeytinyağlı taze bakla tarifi

Hafif, besleyici ve lezzetli bir zeytinyağlı yemek arayanlar için taze bakla ideal seçeneklerden biri. Özellikle bahar aylarında tezgâhlarda yerini alan taze bakla, zeytinyağı ve dereotuyla buluştuğunda enfes bir lezzete dönüşüyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz zeytinyağlı taze bakla tarifi...
ZEYTİNYAĞLI TAZE BAKLA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- 1 kilogram taze bakla
- 1 adet büyük boy kuru soğan
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 adet limonun suyu
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1,5 su bardağı sıcak su
- Tuz
- Üzeri için yarım demet dereotu
ZEYTİNYAĞLI TAZE BAKLA NASIL YAPILIR?
Baklaları hazırlayın
Baklaların uç kısımlarını ayıklayın ve isteğe göre ortadan ikiye bölün. Kararmamaları için limonlu su içerisinde bekletin.
Soğanı kavurun
Yemek tenceresine zeytinyağını alın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.
Baklaları pişirin
Süzülen baklaları tencereye ilave edin. Üzerine unu serpiştirip birkaç dakika karıştırın. Ardından limon suyu, şeker, tuz ve sıcak suyu ekleyin.
Kısık ateşte pişirin
Tencerenin kapağını kapatın ve baklalar yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.
Dereotu ile servis edin
Yemek oda sıcaklığına geldikten sonra ince kıyılmış dereotunu üzerine serpin. Zeytinyağlı taze baklayı soğuk olarak servis edin.