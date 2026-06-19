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Yaz sofralarının serinleten yıldızı: Soğuk pancar çorbası tarifi

Yaz sofralarının serinleten yıldızı: Soğuk pancar çorbası tarifi

19.06.2026 16:37:00
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Haber Merkezi
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Yaz sofralarının serinleten yıldızı: Soğuk pancar çorbası tarifi

Canlandırıcı rengi, hafif yapısı ve besleyici içeriğiyle soğuk pancar çorbası, sıcak yaz günlerinde sofralara ferahlık katıyor. İşte leziz soğuk pancar çorbası tarifi...
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Yaz aylarında ağır yemekler yerine hafif ve serinletici tarifler tercih edenler için soğuk pancar çorbası harika bir alternatif. Göz alıcı rengiyle daha ilk bakışta iştah açan bu çorba, pancarın kendine özgü aroması ve buğdayın doyuruculuğuyla birleşerek dengeli bir lezzet sunuyor. İşte leziz soğuk pancar çorbası tarifi...

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SOĞUK PANCAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

2 adet orta boy pancar

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı haşlanmış buğday

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1,5 litre sıcak su

SOĞUK PANCAR ÇORBASI YAPILIŞI

Pancarları soyup küp küp doğrayın.

Tencerede sıvı yağı ısıtıp pancarları birkaç dakika kavurun.

Unu ekleyerek kavurmaya devam edin.

Sıcak suyu ilave edip pancarlar yumuşayana kadar pişirin.

Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Haşlanmış buğdayı ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin.

Soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun!

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