Tadını unutamayacağınız lezzet: Musakhan tarifi
Orta Doğu mutfağının derin köklerinden gelen Musakhan, damağınızda unutulmaz bir iz bırakacak. Tavuk, sumak ve zeytinyağıyla harmanlanan bu geleneksel yemek, herkesin mutfağında yer almayı hak ediyor. İşte, Musakhan tarifi...
Orta Doğu mutfağı, zengin aromaları ve çeşitli baharatlarıyla dünya genelinde takdir toplar. Ancak, bu mutfağın bazı lezzetleri hala hak ettiği ilgiyi görmüyor. Filistin kökenli Musakhan da bu lezzetlerden biri. İşte, Musakhan tarifi...
MUSAKHAN TARİFİ
Malzemeler
- 1 bütün tavuk (parçalara ayrılmış)
- 4 büyük soğan (ince dilimlenmiş)
- 3 yemek kaşığı sumak
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 4 adet büyük lavaş ekmeği (ya da taboon ekmeği)
- 1 yemek kaşığı çam fıstığı (isteğe bağlı)
- Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı kakule (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Tavuk parçalarını tuz ve karabiberle ovun. Bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve tavuk parçalarını altın rengine dönene kadar kızartın. Ardından tavuğu bir kenara alın.
- Aynı tencereye ince dilimlenmiş soğanları ekleyin. Soğanlar yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.
- Pişen soğanlara sumak ekleyin ve iyice karıştırın. Ardından kızarmış tavuk parçalarını soğan karışımına ekleyin.
- Lavaş ekmeğini büyük bir tepsiye yerleştirin. Üzerine soğanlı tavuk karışımını eşit şekilde yayın. İsteğe bağlı olarak çam fıstığı, tarçın ve kakule ekleyin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Ekmek çıtır çıtır olana ve tavuk tamamen pişene kadar fırında tutun.
- Musakhan’ı sıcak olarak servis edin. Yanında yoğurt ya da yeşilliklerle birlikte sunabilirsiniz.
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