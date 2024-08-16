Tadını unutamayacağınız lezzet: Musakhan tarifi

Yayınlanma: 16.08.2024 - 11:26

Güncelleme: 16.08.2024 - 11:26

Orta Doğu mutfağı, zengin aromaları ve çeşitli baharatlarıyla dünya genelinde takdir toplar. Ancak, bu mutfağın bazı lezzetleri hala hak ettiği ilgiyi görmüyor. Filistin kökenli Musakhan da bu lezzetlerden biri. İşte, Musakhan tarifi...

MUSAKHAN TARİFİ

Malzemeler

1 bütün tavuk (parçalara ayrılmış)

4 büyük soğan (ince dilimlenmiş)

3 yemek kaşığı sumak

1 çay bardağı zeytinyağı

4 adet büyük lavaş ekmeği (ya da taboon ekmeği)

1 yemek kaşığı çam fıstığı (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı kakule (isteğe bağlı)

Yapılışı: