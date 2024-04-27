Tatlıların en lezzetlisi: Elmalı kremalı kek tarifi

Yayınlanma: 27.04.2024 - 15:40

Güncelleme: 27.04.2024 - 15:40

Elmalı kremalı kek, hem elma aromasıyla hem de krema dolgusuyla tatlı severlerin favorisi haline geliyor. Bu kek, yumuşacık dokusu ve yoğun lezzetiyle her dilimde mutluluk vaat ediyor. Evde yapımıyla tazeliğini ve lezzetini koruyan bu tarif, misafirlerinizi veya ailenizi memnun etmek için harika bir seçenek olacak. İşte, Elmalı kremalı kek tarifi...

ELMALI KREMALI KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek İçin;

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 çay bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 Paket vanilya

Muhallebisi için;

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı şeker

Yapılış