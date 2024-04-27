Tatlıların en lezzetlisi: Elmalı kremalı kek tarifi
Tatlı krizlerinize çözüm: Elmalı kremalı kek tarifiyle damaklarınızı şımartın! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir tatlı. İşte, Elmalı kremalı kek tarifi...
Elmalı kremalı kek, hem elma aromasıyla hem de krema dolgusuyla tatlı severlerin favorisi haline geliyor. Bu kek, yumuşacık dokusu ve yoğun lezzetiyle her dilimde mutluluk vaat ediyor. Evde yapımıyla tazeliğini ve lezzetini koruyan bu tarif, misafirlerinizi veya ailenizi memnun etmek için harika bir seçenek olacak. İşte, Elmalı kremalı kek tarifi...
ELMALI KREMALI KEK TARİFİ
Malzemeler
Kek İçin;
- 2 adet yumurta
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 2,5 su bardağı un
- 1 çay bardağı şeker
- 1 paket kabartma tozu
- 1 Paket vanilya
Muhallebisi için;
- 1,5 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 2 yemek kaşığı şeker
Yapılış
- Elmalı kremalı kekin kreması için uygun bir tencereye süt, şeker, nişastayı alarak karıştıralım. Koyulaşana kadar karıştırarak pişirelim.
- Keki için karıştırma kabına yumurtaları ve toz şekeri alarak köpük köpük olana kadar çırpalım.
- Üzerine süt, sıvı yağ, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek çırpmaya devam edelim.
- Hazır olan kek harcını tabanına pişirme kağıdı yerleştirdiğimiz kelepçeli kek kalıbına boşaltarak üzerini düzeltelim.
- Hazırladığımız muhallebiyi sıkma torbasına alalım ve kek harcının üzerine spiral şeklinde sıkalım.
- Harcın üzerine, ince dilimlediğimiz elma dilimlerini batırarak dizelim.
- Kekimizi önceden ısıtılmış 175 °C fırında 45 dakika pişmeye bırakalım.
- Pişen kekimizi fırından alalım. Üzerine pudra şekeri serptikten sonra dilimleyerek servis edelim. Afiyet olsun!
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