Tatlıseverlerin favorisi: Şekerpare tarifi
Bu tarif, nefis şekerpare tatlısının evde kolayca yapılabilen tarifini adım adım sunuyor. Yumuşacık ve şerbetli lezzetiyle her lokması ağızda dağılan bu tatlıyla, sevdiklerinizi mutlu edin!
Şekerpare, Türk mutfağının en sevilen ve geleneksel tatlılarından biridir. Yumuşacık dokusu, badem içi ve şerbetiyle her lokması ağızda dağılan bu tatlı, özellikle özel günlerde ve bayram sofralarında sıkça tercih edilir. Evde yapımı da oldukça kolay olan şekerpare tarifi, herkesin lezzetli bir tatlı keyfi yaşayabileceği pratik bir seçenektir. İster çay saatlerinde, ister misafirlerinize ikram etmek için hazırlayın, şekerpare her zaman en sevilen tatlılardan biri olacaktır. İşte, ev yapımı şekerpare tarifinin detayları ve yapımı için ipuçları...
ŞEKERPARE TARİFİ
Malzemeler
- 125 gram oda ısısında margarin
- Yarım su bardağı pudra şekeri
- 3 çorba kaşığı silme irmik
- 1 adet yumurta
- 2,5 su bardağı un
- 1 paket vanilya
- 1 çay kaşığı silme kabartma tozu
- 1 çay bardağı fındık
Şerbeti için:
- 2 su bardağı şeker
- 3 su bardağı su
- 4-5 damla limon suyu
Yapılış
- Karıştırma kabına yağı, pudra şekerini koyup karıştırıyoruz.
- Yumurtayı ilave edip tekrar karıştırıyoruz
- İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde ediyoruz.
- Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elimizle yuvarlıyoruz.
- Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştiriyoruz.
- Yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz.
- 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz.
- Şerbet için derin tencereye suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişiriyoruz.
- İndirmeye yakın limon suyunu ekliyoruz 2-3 dakika daha pişiriyoruz.
- Pişen şerbeti ılınmaya bırakıyoruz.
- Pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile gezdiriyoruz.
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