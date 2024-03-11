Tatlıseverlerin favorisi: Şekerpare tarifi

Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:59

Güncelleme: 11.03.2024 - 12:59

Şekerpare, Türk mutfağının en sevilen ve geleneksel tatlılarından biridir. Yumuşacık dokusu, badem içi ve şerbetiyle her lokması ağızda dağılan bu tatlı, özellikle özel günlerde ve bayram sofralarında sıkça tercih edilir. Evde yapımı da oldukça kolay olan şekerpare tarifi, herkesin lezzetli bir tatlı keyfi yaşayabileceği pratik bir seçenektir. İster çay saatlerinde, ister misafirlerinize ikram etmek için hazırlayın, şekerpare her zaman en sevilen tatlılardan biri olacaktır. İşte, ev yapımı şekerpare tarifinin detayları ve yapımı için ipuçları...

ŞEKERPARE TARİFİ

Malzemeler

125 gram oda ısısında margarin

Yarım su bardağı pudra şekeri

3 çorba kaşığı silme irmik

1 adet yumurta

2,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 çay kaşığı silme kabartma tozu

1 çay bardağı fındık

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu





Yapılış