Taze meyveler, enfes krema... Tartolet tarifi!

Yayınlanma: 11.06.2024 - 19:41

Güncelleme: 11.06.2024 - 19:41

Tatlı krizlerinize birebir, hem göze hem damağa hitap eden bir lezzet... İşte karşınızda enfes tartolet tarifi! İncecik ve kıyır kıyır hamuru, meyve ve krema dolgusuyla tartoletler, çay saatlerinize ve özel davetlerinize zarif bir dokunuş katacak. Pratik yapımı ve şık sunumuyla herkesin beğenisini kazanacak bu tartoletler, hem kendiniz hem de sevdikleriniz için harika bir tatlı alternatifi.

MALZEMELER

Tartölet Hamuru İçin:

2 su bardağı un

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 çay kaşığı tuz

1 su bardağı soğuk tereyağı (küçük küpler halinde kesilmiş)

1 adet yumurta

1-2 yemek kaşığı soğuk su

Pastacı Kreması İçin:

2 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

1/4 su bardağı mısır nişastası

4 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Üzeri İçin:

Taze meyveler (çilek, böğürtlen, frambuaz, yaban mersini vs.)

Pudra şekeri (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Tartölet Hamuru:

Un, toz şeker ve tuzu geniş bir kapta karıştırın.

Soğuk tereyağını ekleyin ve parmak uçlarınızla veya bir pasta karıştırıcısı kullanarak tereyağını un karışımına yedirin. Karışım, iri kum taneleri gibi olmalıdır.

Yumurtayı ekleyin ve hamuru yoğurun. Gerekirse, 1-2 yemek kaşığı soğuk su ekleyerek hamurun toparlanmasını sağlayın.

Hamuru streç filmle sarın ve buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.

Fırını 180°C sıcaklığa ısıtın.

Hamuru buzdolabından çıkarın ve hafifçe unlanmış bir yüzeyde açın.

Küçük tartölet kalıplarının içine hamuru yerleştirin ve kenarlarını düzeltin.

Hamurun tabanını çatalla birkaç yerinden delin.

Tartölet hamurlarını ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika, altın rengi olana kadar pişirin.

Fırından çıkarın ve tamamen soğumaya bırakın.

Pastacı Kreması:

Sütü bir tencerede ısıtın (kaynatmayın).

Ayrı bir kapta toz şeker ve mısır nişastasını karıştırın.

Yumurtaların sarılarını ekleyin ve iyice çırpın.

Sıcak sütü yavaşça yumurta karışımına ekleyin ve sürekli karıştırarak birleştirin.

Karışımı tekrar tencereye alın ve orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Koyulaşınca tereyağı ve vanilya özütünü ekleyin, iyice karıştırın.

Kremayı bir kaseye alın ve üzerini streç filmle kaplayarak soğuması için buzdolabına koyun.

Soğumuş tartölet hamurlarının içine soğumuş pastacı kremasını doldurun.

Üzerlerine taze meyveleri yerleştirin.

İsteğe bağlı olarak pudra şekeri serpin.