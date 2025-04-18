Tek lokmalık sağlık bombası: Muffin kalıbında yumurtalı sebze kapları
Sabahları kahvaltıya vakit bulamayanlar için önceden hazırlanabilir, kolay taşınabilir ve son derece besleyici bir tarif. Fırında yumurtalı sebze kapları hem göz alıcı sunumuyla sofraları süslüyor hem de protein ve vitamin deposu oluyor. Muffin kalıplarında pişen bu lezzet, çocuklardan yetişkinlere herkesin favorisi olacak.
Klasik omlet ya da haşlama yumurtadan sıkılanlar için yepyeni bir alternatifle geldik: Fırında yumurtalı sebzeli cup’lar! Muffin kalıbında pişen bu mini yumurtalıklar, hem kahvaltıda hem de ara öğünlerde harika birer sağlıklı atıştırmalık. İçine sevdiğiniz sebzeleri ve peynirleri ekleyerek kişiselleştirebileceğiniz bu tarif, özellikle diyet yapanlar ve okul/iş öncesi hazırlık yapanlar için ideal.
YUMURTALI SEBZE KAPLARI TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 1/2 su bardağı süt
- 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar veya beyaz peynir
- 1/2 adet kırmızı biber (minik doğranmış)
- 1/2 adet yeşil biber
- 1 küçük havuç (rendelenmiş)
- 1 dal taze soğan veya dereotu (isteğe bağlı)
- Tuz, karabiber
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (kalıpları yağlamak için)
Yapılışı
- Fırını 180°C’ye ısıtın. Muffin kalıplarını hafifçe yağlayın.
- Yumurtaları bir kaba kırıp çırpın. Üzerine süt, peynir, tuz ve karabiber ekleyin.
- Doğranmış sebzeleri karışıma katın. İyice karıştırın.
- Karışımı muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırın. Yüzeye biraz peynir serpiştirebilirsiniz.
- Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20–25 dakika pişirin. Üstü hafif kızarana kadar fırında tutun.
- Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirip kalıptan çıkarın. Sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz.
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