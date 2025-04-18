Tek lokmalık sağlık bombası: Muffin kalıbında yumurtalı sebze kapları

Yayınlanma: 18.04.2025 - 14:00

Güncelleme: 18.04.2025 - 14:00

Klasik omlet ya da haşlama yumurtadan sıkılanlar için yepyeni bir alternatifle geldik: Fırında yumurtalı sebzeli cup’lar! Muffin kalıbında pişen bu mini yumurtalıklar, hem kahvaltıda hem de ara öğünlerde harika birer sağlıklı atıştırmalık. İçine sevdiğiniz sebzeleri ve peynirleri ekleyerek kişiselleştirebileceğiniz bu tarif, özellikle diyet yapanlar ve okul/iş öncesi hazırlık yapanlar için ideal.

YUMURTALI SEBZE KAPLARI TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar veya beyaz peynir

1/2 adet kırmızı biber (minik doğranmış)

1/2 adet yeşil biber

1 küçük havuç (rendelenmiş)

1 dal taze soğan veya dereotu (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber

1 tatlı kaşığı zeytinyağı (kalıpları yağlamak için)

Yapılışı