Türk mutfağının baş tacı: Kuru fasülye tarifi

Osmanlı’dan bugüne uzanan köklü bir geçmişe sahip olan kuru fasulye, Türk mutfağının “milli yemeği” olarak anılıyor. Tarihi kaynaklara göre 18. yüzyılda Anadolu’da yaygınlaşmaya başlayan kuru fasulye, bugün hemen her evin mutfağında pişiriliyor. Lokantalarda ise “pilav üstü kuru” olarak servis edilmesi, bu yemeği adeta bir kültürel simge haline getirdi.
KURU FASÜLYE TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı kuru fasulye
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 150 gram kuşbaşı dana eti (isteğe bağlı)
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- 4 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Fasulyeleri bir gece önceden ıslatın.
- Tencerede sıvı yağ ve tereyağını eritin, doğranmış soğanı kavurun.
- Et kullanacaksanız kuşbaşı etleri ekleyin, suyunu salıp çekene kadar pişirin.
- Salçayı ekleyip kavurun.
- Islatılmış fasulyeleri tencereye alın, üzerine sıcak su ekleyin.
- Tuz ve baharatlarını ilave edin.
- Orta ateşte fasulyeler yumuşayana kadar yaklaşık 45 dakika pişirin.