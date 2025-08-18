Türk mutfağının baş tacı: Kuru fasülye tarifi

Osmanlı’dan bugüne uzanan köklü bir geçmişe sahip olan kuru fasulye, Türk mutfağının “milli yemeği” olarak anılıyor. Tarihi kaynaklara göre 18. yüzyılda Anadolu’da yaygınlaşmaya başlayan kuru fasulye, bugün hemen her evin mutfağında pişiriliyor. Lokantalarda ise “pilav üstü kuru” olarak servis edilmesi, bu yemeği adeta bir kültürel simge haline getirdi.

KURU FASÜLYE TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı kuru fasulye

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

150 gram kuşbaşı dana eti (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Pul biber

4 su bardağı sıcak su

Yapılışı