Un yok, lavaş yok: Yüksek proteinli ve rengarenk yeşil yumurta dürüm tarifi...

Kahvaltıda ekmek tüketmek istemeyen ama dürüm yeme hissiyatından da vazgeçemeyenler için sosyal medyanın en popüler ve en sağlıklı trendi... Ispanağın o harika yeşil rengini verdiği bu incecik yumurta katmanı, tavada tıpkı bir lavaş gibi pişiyor ve asla kırılmıyor. İçerisine ekleyeceğiniz kaliteli peynirler ve füme etlerle tam bir protein bombasına dönüşen bu yemyeşil şöleni hazırlamak sandığınızdan çok daha pratik. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Yemyeşil Lavaş (Wrap) Tabanı İçin:

2 adet büyük boy yumurta

1 büyük avuç taze ıspanak yaprağı (Sadece yaprak kısımları, yıkanmış ve iyice kurulanmış)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı (Tavayı yağlamak için)

1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber

Yüksek Proteinli İç Dolgusu İçin:

2-3 yemek kaşığı lor peyniri veya sürülebilir süzme peynir

2 dilim hindi füme veya dana füme

3-4 adet çeri domates (İkiye bölünmüş)

İsteğe bağlı: Çeyrek avokado dilimleri

ADIM ADIM FİT ŞÖLEN

Derin bir blender haznesinin (veya mutfak robotunun) içine yumurtaları, tamamen kurulanmış taze ıspanak yapraklarını, tuzu ve karabiberi alın.

Blenderı en yüksek devirde çalıştırarak, ıspanaklar tamamen parçalanıp yumurtayla bütünleşene ve sıvı, yemyeşil, pürüzsüz bir krep hamuru kıvamı alana kadar (yaklaşık 1 dakika) çekin.

Geniş (tercihen 24-26 cm) yanmaz yapışmaz bir krep tavasını ocağa alın ve ısıtın. 1 tatlı kaşığı zeytinyağını peçete yardımıyla tavanın her yerine eşit şekilde sürün.

Hazırladığınız yeşil sıvı harcın tamamını sıcak tavaya dökün. Tavayı hafifçe sağa sola eğerek harcın tavanın tabanına ince ve eşit bir katman (lavaş gibi) halinde yayılmasını sağlayın.

Ocağın altını orta-kısık ateşe getirin. Yumurtanın altı tamamen pişip tavadan kolayca ayrılana kadar (yaklaşık 2-3 dakika) bekleyin. Geniş bir spatula yardımıyla yırtmadan ters çevirin ve diğer yüzünü de 1 dakika kadar pişirip ocaktan alın.

Yemyeşil yumurta dürümlerinizi düz bir tabağa serin. Tam ortasına lor peynirini (veya süzme peyniri) sürün. Üzerine hindi füme, çeri domates ve dilerseniz avokado dilimlerini yerleştirin.

Dürümünüzün kenarlarını içe katlayarak tıpkı bir burrito veya klasik dürüm gibi sıkıca sarın. Ortadan verev (çapraz) şekilde ikiye keserek, bu rengarenk ve besleyici ziyafetin tadını çıkarın!