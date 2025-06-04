Unutulmaya yüz tutmuş bir Anadolu lezzeti: Kilis tava tarifi

Kilis tava, adını aldığı şehirle özdeşleşmiş, ama Güneydoğu Anadolu’nun pek çok sofrasında kendine yer bulmuş geleneksel bir lezzet. Eskiden mahalle fırınlarına götürülen bu yemek, şimdi modern mutfaklarda da kolayca hazırlanabiliyor. Kıymanın, ince doğranmış sebzelerle birleştiği bu tarif; bolca ekmek banmalık, bolca sohbetlik. Üstelik hem yapımı pratik hem de doyuruculuğu yüksek. İşte o tarif:

KİLİS TAVA TARİFİ

Malzemeler:

500 gram orta yağlı kıyma (tercihen kuzu-dana karışık)

2 adet orta boy soğan

2 adet yeşil biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kararbiber

Tuz

1 çay bardağı su

Üzeri için: Dilimlenmiş domates ve yeşil biber

Yapılışı: