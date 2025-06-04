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Unutulmaya yüz tutmuş bir Anadolu lezzeti: Kilis tava tarifi

Unutulmaya yüz tutmuş bir Anadolu lezzeti: Kilis tava tarifi

4.06.2025 12:16:00
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Haber Merkezi
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Unutulmaya yüz tutmuş bir Anadolu lezzeti: Kilis tava tarifi

Kıyma, sebze ve baharatın taş fırında aşkıyla buluştuğu Kilis tava, Anadolu’nun en özel tariflerinden biri. Gaziantep ve Kilis yöresinde yaygın olarak yapılan bu yemek, hem ekonomik hem de lezzetli olmasıyla dikkat çekiyor. İşte adım adım evde Kilis tava yapımı ve bu yemeğin ardındaki kültürel miras…

Kilis tava, adını aldığı şehirle özdeşleşmiş, ama Güneydoğu Anadolu’nun pek çok sofrasında kendine yer bulmuş geleneksel bir lezzet. Eskiden mahalle fırınlarına götürülen bu yemek, şimdi modern mutfaklarda da kolayca hazırlanabiliyor. Kıymanın, ince doğranmış sebzelerle birleştiği bu tarif; bolca ekmek banmalık, bolca sohbetlik. Üstelik hem yapımı pratik hem de doyuruculuğu yüksek. İşte o tarif:

KİLİS TAVA TARİFİ

Malzemeler:

  • 500 gram orta yağlı kıyma (tercihen kuzu-dana karışık)
  • 2 adet orta boy soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı kararbiber
  • Tuz
  • 1 çay bardağı su
  • Üzeri için: Dilimlenmiş domates ve yeşil biber

Yapılışı:

  1. Soğan, yeşil biber ve domatesleri minik küpler hâlinde doğrayın.
  2. Geniş bir kapta kıyma, doğranmış sebzeler, biber salçası ve baharatları iyice yoğurun.
  3. Yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine ya da borcama karışımı eşit kalınlıkta yayın.
  4. Üzerine dilimlenmiş domates ve biberleri dizin.
  5. Yan kenarlarından hafif su gezdirin, 180 derece fırında 35-40 dakika kadar pişirin.
  6. Yanında lavaş, ayran ve sumaklı soğan salatası ile servis edin.
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