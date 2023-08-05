Tepsi oruğu nasıl yapılır? İçli köftenin en pratik hali: Tepsi oruğu...

Yayınlanma: 05.08.2023 - 09:30

Güncelleme: 05.08.2023 - 09:30

Tepsi Oruğu’nun hamuru ve iç harcı aynı içli köfte tarifi gibi hazırlanır. Sadece köfte şekline getirilmez. Tepsiye yayılarak yapılır. Hamuru iki eşit parçaya ayrılır. Fırın tepsisi iyice yağlanır. Hamurun bir parçası ince bir şekilde tabana eşit ölçüde yayılır. Ortasına kıymalı iç harç yayılır. Hamurun kalanı kıymanın üzerine tabanındaki hamur gibi eşit ölçüde yayılır. Genellikle baklava şeklinde kesilir ve üzerine bolca zeytinyağı gezdirilir. Tepsinin büyüklüğüne ve isteğe göre malzemesi ayarlanabilir. İşte tepsi oruğu tarifi…

TEPSİ ORUĞU

Malzemeler

1.5 su bardağı ince bulgur

Yarım su bardağı irmik

1 su bardağı sıcak su

1 adet haşlanmış patates

Yarım çay bardağı un

1 adet yumurta

1 adet yumurta beyazı

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı kimyon, tuz

İç harcı için

250 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

Yarım su bardağı ince doğranmış maydanoz

Yarım su bardağı ceviz içi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için

1 çay bardağı zeytinyağı

Yapılışı

Öncelikle patatesi haşlayıp, ezin. İrmik ve bulguru yoğurma kabında karıştırın. Üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave edip karıştırın. Ağzını kapatıp bulgurları 10-15 dakika kadar kabarmaya bırakın. Kabaran bulgurlara ezdiğiniz patatesi ilave edin. Ardından un, yumurta, salça, zeytinyağı ve tuz ve baharatları ekleyip elinizle hamur kıvamına gelene dek yoğurun. Karışımı buzdolabında dinlendirin. Tepsi oruğunun iç harcı için yağı tavada kızdırıp, kıymayı kavurun. Soğanı ilave edip, kavurmaya devam edin. Son olarak salça, ceviz ve maydanozu ekleyin. Karıştırı ve ocağın altını kapatın. Tepsinizin tabanını ve kenarlarını iyice yağlayın. Bulgurlu hamurun yarısını alıp tepsinin tabanına her tarafı eşit olacak şekilde iyice yayın. Üzerine kıymalı harcı ekleyip yine aynı şekilde dengeli bir dağıtın. Son olarak kalan hamuru da kıymalı harcın üzerine yayın. Her tarafının eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin. Köftenizi kare ya da havuç dilim baklava şeklinde dilimleyip, üzerine 1 çay bardağı zeytinyağını gezdirin. Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Hamurun inceliğine göre 30-40 dakika kontrollü şekilde pişirin. Afiyet olsun!