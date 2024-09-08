Yağ çekmeyen pamuk gibi pişi tarifi

Yayınlanma: 08.09.2024 - 14:18

Güncelleme: 08.09.2024 - 14:18

Pişi, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak çoğu zaman pişirildiğinde fazla yağ çekme problemiyle karşılaşılır. İşte bu tarifle, yağ çekmeyen ve içi pamuk gibi yumuşacık olan bir pişi hazırlayarak kahvaltılarınıza hem hafif hem de lezzet dolu bir dokunuş katabilirsiniz.

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 çay kaşığı instant maya (ya da yarım paket yaş maya)

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

Kızartmak için sıvı yağ

Hazırlık Aşamaları:

Hamurun Hazırlanması: Bir kaba unu eleyin. Ortasını havuz gibi açarak, mayayı ve şekeri ekleyin. Üzerine ılık suyu azar azar döküp karıştırarak hamuru yoğurun. Hamur, ele yapışmayan ve yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin.

Hamurun Dinlenmesi: Yoğurduğunuz hamurun üzerini temiz bir bezle örtüp yaklaşık 30 dakika kadar mayalanmaya bırakın. Bu süre zarfında hamur kabarıp iki katına çıkacaktır.

Pişi Şekillendirme: Mayalanan hamuru tezgaha alın, hafifçe unlayın. Hamuru fazla yoğurmadan parçalara ayırın. Her parçayı elinizle yuvarlayıp hafifçe yassılaştırın. İstediğiniz büyüklükte pişi hamurları elde edin.

Kızartma Aşaması: Derin bir tencerede yağı ısıtın. Yağın kızgın olduğundan emin olduktan sonra hamurları tek tek içine bırakın. Her iki tarafını da altın rengi olana kadar çevirerek kızartın. Pişiler yağda çok kalmayacak, bu sayede yağ çekmeden kızaracaklar.

Servis: Pişileri fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Ardından sıcacık servis edin. İsteğe göre peynir, reçel ya da bal ile birlikte sunarak kahvaltınıza lezzet katabilirsiniz.