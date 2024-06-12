Diyet yapanların favorisi olacak fit lezzet: Yulaflı krep tarifi...
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan krep ile siz de enfes bir kahvaltının tadını çıkarabilirsiniz. Ancak krep yaparken kullandığınız unun da önemi büyüktür. Yulaf unu veya tam buğday unu kullanarak hem sağlıklı hem de çok sevilen bir krep hazırlayabilirsiniz. Bu sayede, besleyici ve lezzetli bir kahvaltıyla güne başlamış olursunuz. Yulaf unu, lif bakımından zengin olup sindirimi kolaylaştırırken, tam buğday unu ise vitamin ve mineraller açısından oldukça faydalıdır.
Bu tür unlar, kreplerin daha doyurucu olmasını sağlayarak gün boyu enerjinizi yüksek tutar. Sağlıklı malzemelerle yapılan bu krepler, aile üyelerinizin ve misafirlerinizin de beğenisini kazanacak. Böylece, sağlıklı ve lezzetli bir başlangıçla güne daha mutlu ve enerjik başlayabilirsiniz. Peki, diyet yapanların favorisi olacak bu fit lezzet nasıl yapılır? işte yulaflı krep tarifi...
YULAFLI KREP TARİFİ
Malzemeler:
1 tane yumurta
1 bardak süt
5 kaşık yulaf unu
Bir tutam tuz
YULAFLI KREP YAPILIŞI
Bir kabın içinde yumurtayla sütü çırpın.
Üzerine unu az az ekleyin ve karıştırın.
Daha sonra krep tavasını yağlayın ve karışımı tavaya ekleyin.
Önlü arkalı bir şekilde pişirin.
Ve servis tabağına alın.
Afiyet olsun!
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