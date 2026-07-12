Yaz sofralarının vazgeçilmezi: Kabak dolması tarifi

Türk mutfağının klasik dolma tariflerinden biri olan kabak dolması, hem günlük sofralarda hem de özel davetlerde kendine yer buluyor. Taze kabakların özenle oyulup aromatik bir iç harçla doldurulmasıyla hazırlanan bu tarif, lezzetini baharatların uyumu ve kontrollü pişirme süresinden alıyor. Yoğurtla birlikte servis edildiğinde çok daha lezzetli olan kabak dolması, pratik hazırlanışıyla da mutfakta sıkça tercih ediliyor. Peki, kabak dolması nasıl yapılır, lezzetini artıran püf noktaları nelerdir? İşte merak edilenler…

MALZEMELER

Dolma için:

8 adet orta boy kabak

1 su bardağı pirinç

200 g kıyma (isteğe bağlı, zeytinyağlı yapmak isterseniz kullanmayabilirsiniz)

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 adet rendelenmiş domates

½ çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı nane

1 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

Pişirme suyu için:

1 yemek kaşığı salça

2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Kabakların iki ucunu kesin ve içlerini dolma oyacağıyla dikkatlice oyun.

Pirinci yıkayın. Kıyma, soğan, salça, rendelenmiş domates, zeytinyağı, baharatlar ve maydanozla karıştırın.

Hazırladığınız harcı kabakların içine çok sıkıştırmadan, yaklaşık üçte ikisini dolduracak şekilde yerleştirin.

Kabakları tencereye dik olarak dizin.

Salça, sıcak su ve zeytinyağını karıştırıp dolmaların üzerine dökün. Suyun dolmaların yarısına kadar gelmesi yeterlidir.

Kısık ateşte kapağı kapalı olarak yaklaşık 40–50 dakika pişirin. Pirinç yumuşayınca dolmalar hazırdır.

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