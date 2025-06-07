Yaza özel serinleten lezzet: Naneli Semizotu Salatası

Zeytinyağlı ve yoğurtlu mezeler yaz sofralarının yıldızı olmaya devam ediyor. Son günlerin gözdesi ise yoğurtlu semizotu salatası. İçerdiği omega-3 yağ asitleri, lif ve probiyotik açısından zengin yapısıyla sadece bir salata değil, adeta bir sağlık deposu. Hem sade hem de et veya tavuk yemeklerinin yanında sunulabilecek bu tarif, lezzeti kadar pratikliğiyle de öne çıkıyor.

NANELİ SEMİZOTU SALATASI TARİFİ

Malzemeler

1 bağ taze semizotu

1,5 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Üzeri için: Kırmızı toz biber, nane veya ceviz (isteğe göre)

Yapılış

Semizotlarını ayıklayıp bol suda yıkayın, kurulayın ve iri parçalar halinde doğrayın. Yoğurdu bir kapta ezilmiş sarımsak ve tuzla karıştırın. Doğranmış semizotlarını yoğurtla harmanlayın. Üzerine zeytinyağı gezdirin, isteğe göre kırmızı biber, nane ya da cevizle süsleyin.



