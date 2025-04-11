Kahvaltıların geleneksel lezzeti: Muhlama tarifi
Tel tel uzayan peyniriyle, mısır ununun mis kokusuyla ve tereyağının nefis lezzetiyle kahvaltı sofralarının yıldızı: Muhlama!
Kahvaltılarda farklı, doyurucu ve geleneksel bir tat arayanlar için Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan muhlama, en pratik ve lezzetli seçeneklerden biridir.
MUHLAMA TARİFİ
Malzemeler
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı mısır unu
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı rendelenmiş kolot peyniri veya telli peynir (Trabzon peynirleri tercih edilir)
- Bir tutam tuz (peynir tuzluysa eklemeyin)
Yapılış
- Tereyağını eritin: Tavayı ocağa alın, tereyağını ekleyin ve orta ateşte yakmadan köpürene kadar eritin.
- Mısır ununu kavurun: Tereyağının üzerine mısır ununu ekleyin. Sürekli karıştırarak 4-5 dakika kadar rengi dönene kadar kavurun. Hafif fındıksı bir koku yayılmalı.
- Sıvıyı ekleyin: Sıcak suyu (veya süt-su karışımını) yavaşça ekleyin. Topaklanmaması için sürekli karıştırın. Karışım yoğunlaşıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar pişirin.
- Peyniri ekleyin: Kıvam aldıktan sonra rendelenmiş peyniri ekleyin. Karıştırmadan, peynir eriyip uzamaya başlayana kadar kısık ateşte bekletin.
- Servis: Peynirler tamamen eriyip yağ yüzeye çıkınca ocaktan alın. Sıcakken, taze köy ekmeğiyle servis edin.
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