Kahvaltıların geleneksel lezzeti: Muhlama tarifi

Yayınlanma: 11.04.2025 - 11:12

Güncelleme: 11.04.2025 - 11:12

Kahvaltılarda farklı, doyurucu ve geleneksel bir tat arayanlar için Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan muhlama, en pratik ve lezzetli seçeneklerden biridir.

MUHLAMA TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı mısır unu

1 su bardağı su

1 su bardağı rendelenmiş kolot peyniri veya telli peynir (Trabzon peynirleri tercih edilir)

Bir tutam tuz (peynir tuzluysa eklemeyin)

Yapılış