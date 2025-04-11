Kahvaltıların geleneksel lezzeti: Muhlama tarifi

Tel tel uzayan peyniriyle, mısır ununun mis kokusuyla ve tereyağının nefis lezzetiyle kahvaltı sofralarının yıldızı: Muhlama!

Kahvaltıların geleneksel lezzeti: Muhlama tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 11:12

Kahvaltılarda farklı, doyurucu ve geleneksel bir tat arayanlar için Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan muhlama, en pratik ve lezzetli seçeneklerden biridir.

MUHLAMA TARİFİ

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı mısır unu
  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı rendelenmiş kolot peyniri veya telli peynir (Trabzon peynirleri tercih edilir)
  • Bir tutam tuz (peynir tuzluysa eklemeyin)

Yapılış

  1. Tereyağını eritin: Tavayı ocağa alın, tereyağını ekleyin ve orta ateşte yakmadan köpürene kadar eritin.
  2. Mısır ununu kavurun: Tereyağının üzerine mısır ununu ekleyin. Sürekli karıştırarak 4-5 dakika kadar rengi dönene kadar kavurun. Hafif fındıksı bir koku yayılmalı.
  3. Sıvıyı ekleyin: Sıcak suyu (veya süt-su karışımını) yavaşça ekleyin. Topaklanmaması için sürekli karıştırın. Karışım yoğunlaşıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar pişirin.
  4. Peyniri ekleyin: Kıvam aldıktan sonra rendelenmiş peyniri ekleyin. Karıştırmadan, peynir eriyip uzamaya başlayana kadar kısık ateşte bekletin.
  5. Servis: Peynirler tamamen eriyip yağ yüzeye çıkınca ocaktan alın. Sıcakken, taze köy ekmeğiyle servis edin.

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