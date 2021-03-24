Karamollaoğlu'ndan 'döviz' açıklaması

24 Mart 2021 Çarşamba, 15:26

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kabine değişikliği iddialarına tepki göstererek, "Türkiye’de uzun zamandır vurguluyoruz problem şahıslarla alakalı değil. Kabineye Ahmet gitmiş Mehmet gelmiş herhangi bir önemi de yok. Bugün bizim asıl problemimiz zihniyettir. Zihniyetin değişmediği bir noktada görev başına geçen isimler ancak otomat memurluğu yapacaklardır" dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde yaptığı haftalık basın açıklamasında ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bugün yapılan AKP Kongresi'nin salgına rağmen tıka basa olduğuna dikkat çeken Karamollaoğlu, "Dolar bir gecede fırlıyor normalde 150 milyon dolar olan döviz alımının cuma günü 450 milyon dolara çıktığı iddia ediliyor. Eğer iddialar gerçekse cuma günü döviz alanlar kimlerdir bunun da açığa çıkarılması gerekmektedir" diye konuştu.

Karamollaoğlu, özetle şunları söyledi:

DÖVİZ ALANLAR AÇIĞA ÇIKARILMALI

Ekonomik reform paketinden bahsedildiği bir süreçte, ekonomimizin bu denli kırılgan olduğu bir atmosferde; parti kapatma, milletvekilliği düşürme ve Merkez Bankası başkanının değiştirilmesi gibi münferit ve toplu etkileri hesaba katılmaksızın atılan bu adımlar ekonomimizde adeta bir depreme sebep olmuştur. Hali ile bu keyfi kararlar, karar değişiklikleri yatırımcının güvenini sarstı ne oldu peki? Döviz bir anda fırladı, fakirliğimiz bir gecede arttı. Dolar bir gecede fırlıyor normalde 150 milyon dolar olan döviz alımının cuma günü 450 milyon dolara çıktığı iddia ediliyor. Eğer iddialar gerçekse cuma günü döviz alanlar kimlerdir bunun da açığa çıkarılması gerekmektedir.

KEPAZELİK DİZ BOYU

Ülke olarak böyle bir badirenin içerisindeyken bir gece yayınlanan kararname ile Kanal İstanbul’a devlet garantisi verilmesini neyle izah edeceğiz? Maalesef rezalet ortada, ama kimse rezil olduğunu kendisinin kabullenmiyor. Kepazelik diz boyuna çıkmış maalesef, kimse kepaze olarak ilan edilemiyor.

ASIL PROBLEM ZİHNİYET





Bildiğiniz üzere son günlerde bir kabine değişikliği söylentisi ayyuka çıkmış durumda. Türkiye’de uzun zamandır vurguluyoruz problem şahıslarla alakalı değil. Kabineye Ahmet gitmiş Mehmet gelmiş herhangi bir önemi de yok. Bugün bizim asıl problemimiz zihniyettir. Zihniyetin değişmediği bir noktada görev başına geçen isimler ancak otomat memurluğu yapacaklardır. Bizim meselemiz bu sebeple şahıslar değil bizzat sistemledir, zihniyetlerledir.

"TARİHE UTANÇ VESİLESİ OLARAK GEÇECEK KARARLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Siyasi partilerin kapatılmasını hiçbir zaman savunmadım" sözlerini hatırlatan Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Kendisi bizzat ‘parti kapatmanın karşısındayım’ derken bugün Türkiye’miz yine parti kapatmalar gündemi ile karşı karşıya bırakıldı. Bu ülkede demokrasimize zarar veren millet iradesini yok sayan tavrın son bulmasını istiyoruz. Biz bugün adaletin hakim olduğu, demokrasinin işlediği, millet iradesinin hüküm sürdüğü bir memleket istiyoruz. Milli Görüş olarak en çok muzdarip olduğumuz meselelerin başında gelen parti kapatmaların nihayete ermesini istiyoruz. Türkiye’mize kimsenin 2021 yılında 1990’ların karanlık ruhunu yaşatmaya hakkı yoktur. Tarihe utanç vesilesi olarak geçecek kararlar almaya, meşru siyasetin önünü tıkamaya kimsenin hakkı yoktur."

HDP'Lİ GERGERLİOĞLU TEPKİSİ

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinde sergilenen tutum ve davranışları ve ardından TBMM'de vicdanları yaralayacak şekilde gözaltına alınmasını doğru bulmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Suçluysa cezalandırılsın kimsenin itirazı olmaz, ama usul ve yaklaşım da kimseyi rencide etmeyecek tarzda olmalıdır. Bizim örfümüzde, geleneğimizde su içen ve abdest alan birisine dokunulmaz. Gergerlioğlu’nun namaz kılmak için abdest alınmasına dahi müsaade edilmeden derdest edilmesi de vicdanları yaralamıştır.

Bakınız adalet mülkün temelidir. Adil olmak için aynı inancı, aynı dünya görüşünü paylaşmanız gerekmez.