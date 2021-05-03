1 Mayıs'ta gözaltına alınanlar hakkında karar
İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 256 kişiye 3 bin 469'ar lira ceza kesildi.
1 Mayıs'ta Mecidiyeköy Meydanı, Dolmabahçe ve Barbaros Bulvarı başta olmak üzere Şişli, Beşiktaş ile Beyoğlu'nda bir araya gelerek ara sokaklardan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 256 kişinin işlemleri tamamlandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 247'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 9'u adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlardan 1'i savcılık talimatıyla, 8'i ise sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
Gözaltına alınanlardan S.U.B'nin Kovid-19 karantinasında olması gerekirken gösterilere katılmak için dışarı çıktığı, 1 kişinin ise sağlık kontrolü sırasında yapılan Kovid-19 testinin pozitif olduğu tespit edildi. Umumi Hıfzıssıhhan Kanunu gereği, şüphelilerin her birine 3 bin 469'ar lira para cezası kesildiği bildirildi.
POLİSİN SERT MÜDAHALESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
İstanbul başt aolmak üzere 1 Mayıs'te yürüyüş düzenlemek isteyenler polisin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı. Polis yurttaşları ters kelepçeyle gözaltına almıştı.
İlgili Haberler
- 1 Mayıs'ta İzmir'de gözaltına alınan 31 kişi serbest bırakıldı
- Yurttaşlar 1 Mayıs'ı pencere ve balkonlardan kutladı
- İstanbul'da 1 Mayıs: Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahalesi!
- TKP’den birden fazla noktada 1 Mayıs yürüyüşü: “Yasaklara sığmaz!”
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden görev belgelerine ilişkin genelge
- Son ankette AKP oyları dip yaptı
- Ağar'a AKP'de yeni görev
- 'Tam kapanma' döneminde içki satışı yapılabilecek mi?
- Kutuplaşsak da iktidar el değiştirecek
- Ruhsar Pekcan’ı takip edenlerin başına ne geldi?
- Mustafa Varank'tan Babacan'a sert 'Fren Ali' tepkisi!
- Cumhurbaşkanı’nın oğlu ve damadı etkili oldu
- RTÜK Başkanı Şahin'den 'lebaleb' talimat açıklaması
- AKP'den kopanlar kime oy verecek?