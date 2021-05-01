Yurttaşlar 1 Mayıs'ı pencere ve balkonlardan kutladı

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 22:17

İktidarın pandemi gerekçesiyle 1 Mayıs mitinglerini yasaklaması ve Türkiye genelinde uygulanan 'tam kapanma' kararı, 1 Mayıs coşkunu engelleyemedi.

Günlerdir iş yerlerinde 1 Mayıs kutlamaları düzenleyen yurttaşlar bugün de saat 21.00'den itibaren pencere ve balkonlarında 1 Mayıs kutlamaları yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanında pencerelerinde, balkonlarında, kapı önlerinde 1 Mayıs kutlamaları düzenleyen yurttaşlar, tüm yurdu 1 Mayıs alanına dönüştürdü.

Kutlamalarda sloganlar atıldı ve talepler haykırıldı.

İstanbul'un Eyüp ilçesinin Güzeltepe Mahallesi'nde 20.30 gibi halaylarla kutlanan 1 Mayıs'a bir süre sonra polisler müdahale etti. Ara sokaklarda sloganlarla yürüyen vatandaşlar daha sonra dağıldı.

İzmir Karabağlar'da bekçi ve polisler, halkın evlerinin balkonuna pankart asmasına ve slogan atmasına müdahale etmeye çalıştı. Yurttaşlar balkonlarından "Kim ne derse desin sesimizi kısmayacağız" diye seslendi.

Türkiye'nin bazı il ve ilçelerinden 1 Mayıs kutlama görüntüleri şu şekilde:

Ankara / Yenimahalle:

Denizli / Pamukkale:

İstanbul / Eyüp:

Derince / Kocaeli:

Gebze / Kocaeli:

İzmir / Bornova: