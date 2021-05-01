Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Hamdolsun ağır sayılabilecek yaralama cereyan etmedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da işçilerle katıldığı iftar programı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, ''Hamdolsun son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi ağır sayılabilecek, yaralama vesaire gibi bir olay cereyan etmedi'' dedi.
1 Mayıs öncesi, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nda polis bariyerleriyle çevrilerek giriş, çıkışlara kapatıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın olduğu alan yaya trafiğine kapatılırken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, anıt ve çevresinde bekledi. İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü eylemlerine katılan toplamda 212 yurttaşın gözaltına alındığını bildirdi.
Çok sayıda yurttaşın yaralandığı eylemler sırasında Trabzon’da polis Halkevleri GYK üyesi Berna Demirtaş’ı aracın altına itti. Yüzünü araca çarpan Demirtaş gözünden yaralandı. Gözünün etrafında doku kayıplarının oluştuğu öğrenilen Demirtaş’a, doku nakli yapılacağı belirtildi. Şişli'de 1 Mayıs eyleminde gözaltına alınan Ömer Akgün'ün kolu polis tarafından kırıldı. Akgün'ün kolu alçıya alındı.
''OLAY CEREYAN ETMEDİ''
Erdoğan, ''Hamdolsun son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi ağır sayılabilecek, yaralama vesaire gibi bir olay cereyan etmedi'' dedi.
''BİZ İLAN ETTİK''
Erdoğan, ''Emek ve Dayanışma günü olarak 1 Mayıs'ı Başbakanlığım döneminde biz ilan ettik. Bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar. Bugün Paris'in sokakları ne hale geldi görüyorsunuz. Lafa geldiğinde Paris'i yönetenler de orada yaşayanlar da bu olayları çok farklı anlatırken, bugün Paris'te bugün mağazalar, cam çerçeve her taraf yakıldı yıkıldı. Buna artık bizde fırsat yok. İşçinin kutsal alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.
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