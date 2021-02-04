1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borcu ertelendi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2021 Perşembe, 14:10
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Bakan Pekcan, burada yaptığı açıklamada, "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi." dedi.


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