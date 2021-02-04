1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borcu ertelendi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
Bakan Pekcan, burada yaptığı açıklamada, "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi." dedi.
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