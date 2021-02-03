1 milyon TL’nin üzerinde mevduata sahip mudi sayısı 2020 sonunda 279 bin 794’e çıktı
BDDK Aralık 2020 bültenine göre Türkiye'de 1 milyon TL’nin üzerinde mevduata sahip mudi sayısı 2020 sonunda 279 bin 794’e çıktı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Aralık 2020 ile ilgili aylık bülteni, geçen yıl ekonomide yaşanan iniş çıkışların çok parası olanları olumlu etkilediğini gösteriyor.
‘ALTIN’ COŞTU
- Aralık 2020 sonu verilere göre, bankalarda 1 milyon TL’nin üzerinde mevduatı olan “yurtiçi yerleşik (yerli)” mudi sayısı, 2019’un aynı dönemine kıyasla 77 bin 774 artarak 279 bin 794’e yükseldi. Bunların mevduat toplamı da yüzde 42.3 artarak 1 trilyon 842 milyar lirayı aştı. Ayrıca bu mudilerin döviz hesapları yüzde 37.4 artarak 972.3 milyar TL, altın gibi kıymetli maden hesapları yüzde 331.8 artarak 56.7 milyar TL oldu.
- Yerli mudilerin toplam sayısı ise 14 miyon 127 bin 620 artarak 120 milyon 119 bin 888’e çıkarken, bunların mevduat toplamı da yüzde 35.9 artarak 3 trilyon 247 milyar liraya çıktı. Mudilerin döviz hesapları yüzde 34.8 artarak 1 trilyon 458 milyar TL, kıymetli maden hesapları yüzde 253.2 artarak 286 milyar TL oldu.
- Öte yandan yurtdışı yerleşik (yabancı) milyoner mudi sayısı 5 bin 63 artarak 28 bin 484, bunların mevduatı yüzde 21.5 artışla 117.2 milyar liraya ulaştı.
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