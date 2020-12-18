10 kat daha fazla Covid-19’a yakalanan sağlık çalışanlarının kayıpları artıyor

18 Aralık 2020 Cuma, 06:00

Koronavirüs pandemisinde hemen her gün bir ya da birden fazla sağlıkçının ölümü gündeme geliyor. Salgının başından bu yana koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren hekim sayısı 100’e, sağlık çalışanı sayısı toplamda 250’ye ulaştı. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara göre Covid-19’dan enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 120 bini aşmış durumda. Bu süreçte sağlık çalışanlarının toplumun diğer kesimlerine göre 10 kat daha fazla virüse yakalandığına dikkat çeken Türk Toraks Derneği Covid-19’un meslek hastalığı statüsünde kabul edilmesine yönelik çağrıda bulundu. Dünya genelinde 130’a yakın ülkede Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edildiğine dikkat çekilen açıklamada “Sağlık çalışanları ve riskli meslek grupları için diğer birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 hastalığı ivedilikle meslek hastalığı olarak tanımlanmalı; SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından ivedilikle bu konuda uygulanması gereken prosedür netleştirilmeli ve hızlandırılmalıdır” denildi.

Türk Toraks Derneği tarafından yapılan açıklamada, İtalya, Almanya, Belçika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika ve Malezya tarafından COVID-19 ön planda sağlık çalışanları olmak üzere riskli gruplar için meslek hastalığı olarak kabul edildiği anımsatılarak “Ülkemizde Covid-19 halen resmi olarak meslek hastalığı olarak kabul edilmemiştir” ifadelerine yer verildi.

KARGO, GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN DE MESLEK HASTALIĞI

Dünya Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmeleri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bazı ülkelerde ise sağlık çalışanlarının yanı sıra kargo çalışanları, süpermarket çalışanları, güvenlik görevlileri gibi bazı iş kollarında da mesleki maruziyet tanımlaması sonucu Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmiştir” denilerek, özetle şöyle denildi:

“Meslek hastalığı, 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda ‘Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık’ olarak; 5510 sayılı yasada ise ‘Çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı hastalık’ olarak tarif edilmektedir. Salgının başlangıcından beri salgınla mücadelenin en ön saflarında mücadeleye devam eden ve mesleği/görevi gereği Covid-19 hastaları ile teması/muayenesi/müdahalesi gerekli ve kaçınılmaz olan sağlık çalışanlarında diğer meslek kollarından daha farklı bir durum söz konusudur. İnşaatta çalışırken iskeleden düşen inşaat işçisinin durumu “iş kazası” olarak kabul ediliyor veya seramik fabrikasında çalışırken ‘silikozis’ gelişen çalışanın durumu ‘meslek hastalığı’ olarak kabul edilip bildirilebiliyor ise işi ve mesleği gereği Covid-19 hastalarına bakan/muayene eden/müdahale eden/temas eden sağlık çalışanlarının buna bağlı olarak COVID-19 hastalığı tanısı almaları da benzer şekilde sağlık çalışanı için meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Covid-19 bir meslek hastalığıdır.”

‘MAĞDUR OLANLARIN ZARARLARI TAZMİN EDİLMELİDİR’

Pandemi nedeniyle sağlık hizmetinin de yürütülmesi için sağlık çalışanlarının izinlerin de kaldırıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Hali hazırda Covid-19 geçiren tüm sağlık çalışanlarının kayıtları Sağlık Bakanlığı’nın Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) sisteminde mevcuttur. İşi ve mesleği gereği hastalara bakan/muayene eden/müdahale eden ve bu süreçte salgını önleyebilmek uğruna mücadele verirken Covid-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının aileleri için; malul ve mağdur olan sağlık çalışanları ve onların aileleri için COVID-19 hastalığının sağlık çalışanlarında meslek hastalığı olarak tanınması ve yasal prosedürün netleştirilerek hızlandırılması gerekli ve aynı zamanda onlara hepimizin vefa borcudur. Sonuç olarak tekrar belirtmek istiyoruz ki, sağlık çalışanları ve riskli meslek grupları için diğer birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 hastalığı ivedilikle meslek hastalığı olarak tanımlanmalı; SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından ivedilikle bu konuda uygulanması gereken prosedür netleştirilmeli ve hızlandırılmalıdır” denildi.