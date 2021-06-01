11 kişilik Afgan aileden kimlik talebi: "Çocuklarım hasta, tedavi ettiremiyorum"

01 Haziran 2021 Salı, 15:45

Afganistan’daki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Mustafa Nasır Ahmet Atayi ve ailesi Sivas'a yerleştirildi. 3 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini ve burada geçici kimlik verildiği belirten aile, 1 yıl öncesinde bunların geri alındığını ve sağlık muayenesi olamadıklarını ifade ederek, Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. Dövizler açan aile, kimlik taleplerini dile getirdi.





Mustafa Nasır Ahmet Atayi, "3 yıldır Türkiye'deyiz. İlk yıl bize kimlik verildi, rahattık. Ama son iki yıldır kimliğimiz yok. Afganistan’da savaş var, gidemeyiz. 11 çocukla çok müşkül durumdayım. Ya bize kimlik verilsin ya da Afganistan dışında bir ülkeye göndersinler. Çocuklarım hasta, tedavi ettiremiyorum" dedi.

Polis ekipleri, Afgan aileyi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürdü.