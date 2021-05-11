11 kurumdan Cengiz'in doğa katliamına destek: Halkı hedef aldılar

11 Mayıs 2021 Salı, 11:44

Rize'nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi'nde büyük doğa tahribatı yaratacak taş ocağına karşı yöre halkının başlattığı mücadele sürerken iktidara yakın kurumlarca direnişi hedef alan bir açıklama yapıldı.

Rize Barosu Başkanlığı, Rize Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı ile TÜMSİAD ve MÜSİAD'ın da imzası bulunan açıklamada, doğa savunucuları hedef gösterilirken, bölgede yapılmak istenen talan savunulmaya çalışıldı.

Direnen halk için "Yapılacak işin niteliğini hiç araştırmamış ya da yatırımlar mevzu olduğunda çevreci kesilmiş olan bu grupların amaçlarının doğa, çevre ve insan hakları olmadığını belirtmek isteriz" denilen açıklamada, 2013 yılındaki Gezi Direnişi hatırlatılıp "Benzer grupların ağacı bahane edip Gezi Parkı olaylarını başlattıkları ve çevreyi günlerce talan etmek sureti ile kalkışma içerisine girdikleri hepimizin malumudur." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili 64 baronun tavrının da "iyiniyetli" olmadığı savunulan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Elbetteki doğanın zarar görmesini bizler de istemeyiz. Ancak ilimizin coğrafi yapısı gereği arazilerin engebeli olması nedeni ile büyük yatırımlar için aranan düz araziyi bulmak mümkün değildir. Bu nedenle deniz dolgusu kaçınılmaz olmaktadır. Lojistik merkezle ilgili de en yerinde karar deniz dolgusudur. Deniz dolgusu için de İkizdere İşkencedere'deki taşın en uygun taş olduğu bilinen bir gerçektir. Taşın çıkartılması esnasında doğaya verilecek olan tahribatın taş çıkartma işi bittikten sonra giderileceği ve çevrenin eski haline getireceği devletin en yetkili makamları tarafından taahhüt edilmiştir. Biz aşağıda imzası bulunan Rize ilinde faaliyet gösteren meslek örgütleri olarak çevreye verilecek tahribatın eski hale getirilmesi kaydıyla yatırımlara devam edilmesi yönündeki düşüncemizi kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz."

Açıklamada imzası bulunan kurumlar şöyle:

RİZE BAROSU BAŞKANLIĞI

RİZE SANAYİ VE TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI

RİZE TİCARET BORSASI

RİZE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

RİZE MUHASEBECİLER ODASI BAŞKANLIĞI

RİZE ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANLIĞI

RİZE KENT KONSEYİ

RİZE KENT GÖNÜLLÜLERİ KONSEYİ

TÜMSİAD RİZE ŞUBESİ

MÜSİAD RİZE ŞUBESİ

53 GAZETECİLER DERNEĞİ