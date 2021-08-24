13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atan akrabası tutuklandı

İZMİT'te akrabası olan 13 yaşındaki oğlan çocuğuna cinsel içerikli mesajlar göndererek uygunsuz fotoğraflar isteyen Ç.B. (40) tutuklandı.

(DHA)
24 Ağustos 2021 Salı, 16:02
13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atan akrabası tutuklandı
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İzmit'te oturan P.A., 13 yaşındaki oğlu A.K.’nin gece geç saatlerde telefonu ile mesajlaşmasından şüphelendi. Okuma yazma bilmeyen anne P.A., cep telefonundaki uygunsuz fotoğrafları ve mesajları gördü. P.A., mesajları kardeşine göstererek okumasını istedi. Mesajlardaki uygunsuz içerikler olduğunu öğrenen P.A., oğluyla konuştu. Bunun üzerine A.K. annesine, Ç.B.’nin kendisine, ‘Annen banyoya girdiğinde telefon kameran ile onu çek ve bana gönder, annenin iç çamaşırlarının resmini çek ve bana gönder’ şeklinde mesajlar attığı ve ‘cinsel organını göster bakayım’ diyerek sürekli olarak kendisini rahatsız ettiğini anlattı.

P.A. oğlunu da yanına alarak emniyete gidip şikayetçi oldu. Anne ve oğlunun Çocuk Şube Müdürlüğü’nde ifadelerinin alınmasının ardından Ç.B. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ç.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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