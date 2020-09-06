Çocuk istismarından tutuklanan şeyhin birçok ilde dergahı olduğu ortaya çıktı

06 Eylül 2020 Pazar, 16:38

Uşşaki tarikatı, Fatih Nurullah’ın müritlerinden birinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunmasıyla gündeme gelmesinin ardından tarikata ait Nurani TV’nin Youtube’deki videoları silindi. Ayrıca tarikatın sosyal medya hesapları da kapatıldı. Tarikatın https://www.nuranitv.com ve https://www.gulzarimuallavakfi.org.tr uzantılı sitelerine şu anda erişilemiyor. Siteye girildiğinde "bakımda" olduğu mesajıyla karşılaşılıyor.



PROTOKOLDE AĞIRLANDI

Nurullah’ın Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek’in yanı sıra birçok AKP’li isimle yan yana fotoğrafı var. Nurullah, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Hacı Bayram Camii Çevre Düzenlemesi ve Kitapçılar Çarşısı açılışında protokolde yer alıyordu.

ANKARA’NIN GÖBEĞİNDE DERGAHI VAR

Tarikatın sitesi kapatılmadan önce Ankara, İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, Sivas gibi illerde birden çok yerinin olduğu görülüyordu. Tarikatın dernek adı altında örgütlendiği de sitesinde mevcuttu. Ulus’ta Hacı Bayram-ı Velî Camii’nin yanında Hacı Bayram Tasavvuf Derneği adı altında faaliyet gösterdiği ve derneğe ‘dergah’ ismini verdiği görülüyordu.

KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATI İÇİN BAĞIŞ TOPLADI

Tarikat Hacı Bayram-ı Veli Kültür Merkezi yaptırmak için bağış topladı. Tarikatın yayın organı Nurani TV’nin sitesinden 13 Aralık 2016 tarihinde yapılan duyuruda, merkezde 300 kişilik dergah, kız ve erkek kuran kursu, yurt, kreş, misafirhane, dini düğün salonunun yer alacağı belirtiliyor. Duyuruda, “Kültür merkezimizde sizlerin de manevi hissesi olması olsun istiyorsanız hesap numaralarımız aşağıdadır” deniyordu.

CÜPPELİ'YLE POLEMİK

Tarikatı lideri Fatih Nurullah ise tarikatlarının çok mülkünün olmasının İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’yü kıskandırdığını söylemişti. Cübbeli Ahmet’in 2018 yılındaki “Ben sana diyorum ki bu millet hanımlarını gönderiyor. Paralar veriyorlar. Köylerinden çarıksız gelmişler bu adamlar. Bak ben bu işe başlarken zengin başladım. Fakir bitirdim. Kasımpaşa’da kat trilyonluk yerleri neyle almışlar?” sözlerine Nurullah’tan yanıt gecikmemişti.

'20 SENEDİR ÇALIŞIYOR’

Nurullah, İstanbul Kaşımpaşa’da tarikatın ‘dergahında’ etrafında topladığı gençlere şunları anlatmıştı:

“Göztepe dergahında olan kardeşlerimiz var, o zaman bize büyük geliyordu. Kardeşler bir gün gelecek pabucu hepiniz dışarıda giyeceksiniz diyordum. Hakikaten öyle oldu. Şimdi sığmıyoruz. İbrahim Pek Efendim o zaman geldi. ‘Hacı Fatih, 30 senelik şıhım, benim böyle dergahım yok’ diyordu. Şimdi bizim bu dergah da herkesi çatlatıyor. Karınları böyle şişiyor. ‘Ulan kat trilyonluk yerler almışlar’ diyor. Oğlum senin bu işlere aklın ermez. Biz de nereden olduğunu bilmiyoruz ama rabbim nasip ediyor. Bu meşe 20 senedir çalışıyor. Şimdi de inşallah Hacı Bayram Külliyesi’ni yapıyoruz. Külliye bitince bunlar çatlayacak herhalde. On binlerce insana esma vereceğiz.”



