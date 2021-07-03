13 yaşındaki çocuğun 836 suç kaydı çıktı: Tutuklandı
Şişli ve Kartal'da vatandaşların parasını ve ziynet eşyalarını yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddia edilen ve 836 suç kaydı bulunan 13 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
Şişli Kurtuluş Caddesi'nde bir iş yerindeki vatandaşın üzerinden içerisinde 2 gümüş kolye, 3 adet çeyrek altın, 200 dolar ve yaklaşık 500 lirasının bulunduğu cüzdanının yankesicilik yöntemiyle çalındığı bilgisi üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekipleri şüpheliler O.S.(13) ve Ö.G'yi (14) Dolapdere Caddesi'nde gözaltına alırken, yapılan aramalarda 2 gümüş kolye ve 440 lira ele geçirildi.
Şüphelilerin Şişli'den bir iş yerinden 8 bin 500 lira, Kartal'da ise bir cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldıkları tespit edildi.
Her iki şüphelinin de "kayıp şahıs" olarak arandığı belirlenirken, kemik yaşı 17 olarak tespit edilen 13 yaşındaki şüpheli O. S'nin 836 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö. G. serbest bırakılırken, O. S. tutuklandı.
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