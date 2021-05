13 yıldır çadırdan bozma evde yaşayan ailede çocuklar okula bile gidemiyor

14 Mayıs 2021 Cuma, 12:09

Türkiye'deki derin yoksulluk her geçen gün daha çok belirginleşiyor. Pandemi ile etkisini artıran ekonomik kriz, zaten yoksul olan yurttaşı daha da yoksullaştırıyor.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünde yaşayan 9 kişilik aile, bu krizin en şiddetlisini yaşıyor. 13 yıldır yoksulluk içinde geçirdikleri bayramların bir yenisini bu yıl da yaşadılar.

Çadırdan bozma bir evde yaşayan ailenin neredeyse hiç geliri yok. Herhangi bir iş sahibi olamayan aile fertlerine, imkanları kısıtlı ve yoksulluk sınırında yaşayan diğer aileler yardım etmeye çalışıyor. Onların yardımları da ne yazık ki yetersiz.

13 yıl önce evlenen Altun ve Ramazan Arslan çifti, 7 çocuğu ile birlikte çadırdan bozma evde yaşıyor. Yaşadıkları çadırda, hem yemeklerini yiyor, hem yatıyor hem de salon olarak kullanıyor. Çiftin 7 çocuğu ise okula gidemiyor, eğitimini alamıyor. Telefonları bile olmayan aile, iddiaya göre bazı günler yiyecek yemek bile bulamıyor. Çocuklar bu ortamda çok sağlıksız bir şekilde büyütülüyor.

Derin yoksulluk çeken aileye, herhangi bir ev veya hayatlarını sürdürebilecek maddi bir gelir sağlanmadı. En büyüğü 12 yaşında olan 7 çocuğun eğitim alamaması bu yoksulluğun nesillerce süreceğini gösteriyor.

'MUHTAR BİLDİRMEDİ, YARDIMLARI ULAŞTIRMADI' İDDİASI

Ailenin durumunu öğrenmek için köye giden Yunus Sezer Barın isimli yurttaş, köy muhtarının söz konusu ailenin durumunu yetkilere bildirmediğini öne sürdü. Barın, muhtarın gelen yardımları da aile ulaştırmadığını iddia etti. "Bu durum yetkilere bildirilseydi ya da gelen yardımlar ulaştırılsaydı aile bu halde olur muydu" diyen Barın, "Gidip aile ile görüştüm. Altun Arslan, 'Bu kış çığ düştü evin arkasına. Keşke ben ile çocuklarım o çığın altında kalıp bu hayattan kurtulsaydık' dedi. Kadın babasının evinden ayrıldığı günden beri bu evde yaşıyormuş. 13 yıldır eşi ve çocukları ile bu hayata mahkum edildi. Bir an önce bu aileye yardım sağlanmazsa ne çocukların ne de anne ve babanın bir geleceği olmayacak" ifadelerini kullandı.

'BU ÇOCUKLARIN DA HAKLARI OLMALI'

Türkiye'deki yoksulluğu daha acı bir sahneyle gözler önüne seren bu görüntüleri, aileyi ziyaret eden yurttaşlar kaydetti. Cumhuriyet'e konuşan yurttaşlardan Erhan Çelik, "Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Ama bizim elimizden gelenler bu ailenin yoksulluğunu bitirmiyor. Ne yazık ki her zaman yardım edebilecek durumda değiliz. Bu aileyi devletin görmesi ve yardım etmesi gerekiyor. Ailede telefon yok. Başlarına bir şey gelse yakındaki evlere koşması gerekiyor telefon edebilmek için. Çocukların durumu belli; okula bile gidemiyorlar. Bütün aile bu çadırda yatıyor, kalkıyor, yemek yiyiyor. Bu yoksulluğa 13 yıl dayanmış olmaları bile bizi şaşırttı. Biz yetkililerin bir an önce bu aileye yardım etmesini istiyoruz. Bu ülkedeki her çocuğun okula gitmeye, düzgün beslenmeye hakkı var. Bu çocukların da olmalı" dedi.