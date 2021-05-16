140journos'tan Kemal Kılıçdaroğlu belgeseli

16 Mayıs 2021 Pazar, 23:11

Dijital medya platformu 140journos, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin anlatıldığı bir belgesel hazırladı. Dijital platformun, "cehape zihniyeti" başlıklı son çalışmasında CHP'nin değişen yüzüne yer verildi.

140journos'un 'Türkiye’nin en uzun soluklu iktidarına karşı yıllarca etkisiz kalan ana muhalefet, geçmiş alışkanlıklarını terk ediyor" spotuyla yayınladığı CHP belgeseli şu şekilde: