140journos'tan Kemal Kılıçdaroğlu belgeseli

140journos, son çalışmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'nin faaliyetlerine yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2021 Pazar, 23:11
140journos'tan Kemal Kılıçdaroğlu belgeseli
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Dijital medya platformu 140journos, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin anlatıldığı bir belgesel hazırladı. Dijital platformun, "cehape zihniyeti" başlıklı son çalışmasında CHP'nin değişen yüzüne yer verildi.

140journos'un 'Türkiye’nin en uzun soluklu iktidarına karşı yıllarca etkisiz kalan ana muhalefet, geçmiş alışkanlıklarını terk ediyor" spotuyla yayınladığı CHP belgeseli şu şekilde:


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