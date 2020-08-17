15 Temmuz gazisinden tepki: AKP’nin önünde kartını parçaladı!

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 28 Ocak’ta görüştükten 3 gün sonra hakkında “ihbar var” denilen, gazilik raporları yok sayılan ve yeniden rapor istenen 15 Temmuz gazisi Cumali İbin, AKP Genel Merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında, arasında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da olduğu 4 isme tepki göstererek, gazilik kimlik kartını parçaladı. İbin, “AKP iktidarının verdiği gazilik kartının benim için hiçbir hükmü kalmamıştır. Bu 4 kişiye madalya olarak takdim etmek istiyorum, kendilere taksınlar” ifadelerini kullandı.

"KUMPAS KURULDU"

CHP’ye gittiği için kendisine operasyon başlatıldığını, kumpas kurulduğunu söyleyen İbin, kumpası 4 kişinin organize ettiğini öne sürdü. 4 kişinin, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, eski SGK Başkanı olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk olduğunu savunan İbin, “Kaya, bana karşı her türlü iftira ve itibarsızlaştırmayı organize eden şahıstır. Birileri ile haber gönderip ‘Senin gaziliğini yakacağım’ tehditleri ile beni sindirmeye çalıştı. Selçuk ise her zaman olduğu gibi 15 Temmuz gazilerinin mağduriyetlerine gözleri kör, kulakları sağır. Şahsıma yapılan kumpas ile ilgili yasal yollara başvuracağımı beyan ediyorum” dedi.

"FETÖ’NÜN TAKTİKLERİNİ UYGULUYORLAR"

İhbar dilekçesinin isimsiz olduğuna dikkat çeken İbin, “FETÖ’nün taktiklerini uyguluyorlar. ‘Becerebilirsek gaziliğini iptal edelim, beceremezsek maaşını keselim’ uygulamasına gidiliyor” diye konuştu.

Daha sonra gazilik kartını parçalayan İbin, “Bu gazilik kartı, Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, AKP iktidarının verdiği gazilik kartıdır. Bunun, benim için hiçbir hükmü kalmamıştır. 4 kişiye madalya olarak takdim etmek istiyorum, kendilerine taksınlar. Bunlar nasıl bizimle uğraşıyorlarsa, yarın Cumhurbaşkanımızı da ofsayta düşürecekler” dedi.

"TEHDİT EDİYORLAR"

İbin’e destek veren 15 Temmuz gazilerininden Ufuk Yegin de yeni bir gazilik anlayışı oluşturmaya çalıştıklarını söyleyerek, “15 Temmuz’un her yıldönümünde ‘Gaziliğin ağırlığını taşıyın’ diye telkin ve ahlak dersi vermeye çalışan zihniyet, kendi kafalarındaki gaziliği oturtmaya çalışıyor. Gazileri tehdit ediyorlar. Geçmişte FETÖ’nün yaptığı taktikler ile gazilere saldırmaya kalkmayın” ifadelerini kullandı.