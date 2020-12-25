15 yıl sahte kimlikle gezmiş: 3 cinayetten aranan firari, koronavirüsten öldü

25 Aralık 2020 Cuma, 17:18

Diyarbakır’da iddiaya göre 15 yıl önce 3 kişinin ölümünden sorumlu olan firarı Ahmet Ç., geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı.15 yıldır sahte kimlikle yaşamını sürdüren şahıs, Memorial Dicle Hastanede tedavisi sürerken durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Ahmet Ç., bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen aile bireyleri ölen kişinin, 3 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve 15 yıldır firari olan Ahmet Ç. olduğunu öne sürdü.

Ahmet Ç.’nin bu süreçte sahte kimlikle dolaştığı öğrenildi. Polis, ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlattı.



