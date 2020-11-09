'Yazık!' diyerek açıkladı: Sadece 5'i Albayrak'ın istifasını gördü

09 Kasım 2020 Pazartesi, 12:02

CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa sürecinin medyadaki yansımasını değerlendirdi.

Taşcı, 1780 radyo ve televizyondan sadece beşinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa haberini verdiğini yazdı.

Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “RTÜK İzleme Merkezi’nde 1780 radyo ve televizyonu takip ediyorum, 5 televizyon kanalı dışında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ettiği haberini veren kanal yok. Bu gazeteciliğin bittiğinin resmidir; yazık!” diye yazdı.