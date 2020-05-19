19 Mayıs 1919, bir millet küllerinden yeniden doğdu
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıktı. 101 yıl önce bugün bağımsızlık meşalesini yaktı. İşgal altındaki Anadolu'da eşi benzeri olmayan bir kurtuluş mücadelesi başlattı. Bir millet küllerinden yeniden doğdu. Cumhuriyet Tv yayınına katılan Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Özbek, kurtuluşa giden yolu anlattı. Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’ın sorularını yanıtlayan Özbek, gençliğin Atatürk için çok önemli olduğunu söyledi.
19 Mayıs 2020 Salı, 15:13