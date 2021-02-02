Beyazıt'ta şeriatçı pankart salladı, Boğaziçi için "İçindekiler ile birlikte bombalayacaksın" dedi

02 Şubat 2021 Salı, 11:19

Saadet Partisi'nin gençlik örgütlenmesi Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Beyazıt Meydanı'nda Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef alan bir eylem düzenlemişti.

Eyleme katılan ve AGD'li olduğu iddia edilen bir kişinin yaptığı sosyal medya paylaşımı ise büyük tepki çekti.

Eylemde şeriatçı pankart tutan, "Muhammed Nur" isimli ve profiline de eylemdeki fotoğrafını yerleştiren kişi, Boğaziçi'nde devam eden eylemler için, “Ya var ya şu Boğaziçi’ni içindekiler ile birlikte bombalayacaksın ancak o zaman içim rahat eder” diye yazdı.

@halepli00 adlı ismi kullanan kişinin hesabının daha sonra askıya alındığı görüldü.

Öte yandan paylaşımın ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı #MuhammedNurTutuklansın etiketi altında, tepkilerini dile getirdi.



