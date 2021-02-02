Beyazıt'ta şeriatçı pankart salladı, Boğaziçi için "İçindekiler ile birlikte bombalayacaksın" dedi
Beyazıt Meydanı'nda Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine karşı yapılan eyleme katılanlardan birinin sosyal medya hesabından "Boğaziçi’ni içindekiler ile birlikte bombalayacaksın" şeklinde paylaşımda bulunduğu görüldü.
Saadet Partisi'nin gençlik örgütlenmesi Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Beyazıt Meydanı'nda Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef alan bir eylem düzenlemişti.
Eyleme katılan ve AGD'li olduğu iddia edilen bir kişinin yaptığı sosyal medya paylaşımı ise büyük tepki çekti.
Eylemde şeriatçı pankart tutan, "Muhammed Nur" isimli ve profiline de eylemdeki fotoğrafını yerleştiren kişi, Boğaziçi'nde devam eden eylemler için, “Ya var ya şu Boğaziçi’ni içindekiler ile birlikte bombalayacaksın ancak o zaman içim rahat eder” diye yazdı.
@halepli00 adlı ismi kullanan kişinin hesabının daha sonra askıya alındığı görüldü.
Öte yandan paylaşımın ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı #MuhammedNurTutuklansın etiketi altında, tepkilerini dile getirdi.
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Başkanlık iflas etti
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Fatih Portakal'dan iktidara Berat Albayrak sorusu
Video Haberler
- İran’dan uydu taşıyıcı roket denemesi
- 4 paket çay aldı, açtığında hayatının şokunu yaşadı!
- Bebek ziyaretine geldi, 37 kişiye koronavirüs bulaştırdı
- İstanbul'da trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada
- AKP kongresinde tekmeler, yumruklar böyle havada uçuştu
- İzmir'de şiddetli yağış sele neden oldu
- Aykut Kocaman, Çukur'a damga vurdu
- Aerobik dersini sürdürünce sosyal medyada gündem oldu
- İzmir'in ilçelerinde zeminlerin deprem riskini açıkladı
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Başkanlık iflas etti
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Fatih Portakal'dan iktidara Berat Albayrak sorusu