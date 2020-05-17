2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü!
İstanbul Büyükçekmece'de 2 çocuk annesi bir kadın, oturduğu 6'ncı kattaki evinden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Vücudunda yanıklar olan kadının intihar mı ettiği, yakılarak camdan mı atıldığı yoksa kazayla yanarak aşağıya mı düştüğü konusunda polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Olay Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. 39 yaşındaki Mehtap G. isimli bir kadın sitede bulunan apartmanın 6. katından aşağı düştü. Görgü tanıkları tarafından düşerken alevler içinde olduğu iddia edilen kadın, apartman girişinde bulunan yeşil alana düşerek hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Video Haberler
- Kadın sanatçılardan şiddetten korunma kılavuzu
- İstanbul'da dehşet! Mahallede terör estirdiler
- Gergin anlar! Başkan Seçer iddialara tek tek yanıt verdi
- 65 yaş üstü Kadıköy'de denize girdi, yürüyüş yaptı
- Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
- 'Mafya babası' tiplemesi sosyal medyada olay oldu
- 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti
- Polise dil döktü, ceza yemekten kurtuldular
- Saatin değiştiğini duyunca büyük şaşkınlık yaşadı
- Maltepe'de kargaların saldırısı hastanelik etti