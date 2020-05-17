2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü!

17 Mayıs 2020 Pazar, 10:54





Olay Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. 39 yaşındaki Mehtap G. isimli bir kadın sitede bulunan apartmanın 6. katından aşağı düştü. Görgü tanıkları tarafından düşerken alevler içinde olduğu iddia edilen kadın, apartman girişinde bulunan yeşil alana düşerek hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.