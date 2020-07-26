2 gündür aranan 11 yaşındaki Elif bulundu

26 Temmuz 2020 Pazar, 08:08

Giresun’un Bulancak ilçesi Aydındere Beldesi Semen Yaylası'nda Cuma akşamından bu yana kayıp olan 11 yaşındaki Elif Akbayrak, yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında sağ olarak bulundu.

Müjdeli haberi ise bu sabah saatlerinde Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Giresun Valisi Enver Ünlü de, “Elif kızımızı sağ salim buldu ekiplerimiz. Geçmiş olsun. Lütfen çocuklarımıza gözümüz gibi bakalım” mesajı ile iyi haberi verdi.