2020 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl koronavirüs salgınının gölgesinde dağıtılan MTV Video Müzik Ödülleri'nde, sahneden Covid-19 ve ırkçılıkla mücadele mesajları verildi.
Covid-19 nedeniyle seyircisiz gerçekleşen MTV VMA'da sanatçıların video görüntüleri ve video efektler yer aldı... Lady Gaga, Ariana Grande, BTS, The Weeknd, DaBaby, Miley Cyrus ve pek çok ismin performansı yeşil ekran önünde çekildi.
Ariana Grande ile dokuz adaylık paylaşan Gaga, egzotik bir kuştan parlak yeşil balo elbisesine kadar çok sayıda kostüm değişikliği ve sıra dışı maskeleri ile dikkatleri üzerine çekti.
Ödül töreninde konuşma yapan Gaga, "Bu sene pek çok insan için kolay bir yıl olmadı. Güvende kalın, fikirlerinizi söyleyin, bozuk bir plak gibi ses çıkarsam da maskemi takacağım" dedi.
Kanadalı sanatçı The Weeknd, "Blinding Lights" ile yılın videosunu çekerek en büyük ödülü kazandı. Aynı şarkının en iyi R&B videosu ödülünü de aldı.
Weekend, gösteriyi Manhattan'a 300 metre yüksekliğinden bakan manzaralı performansı ile açtı, ancak parti yapma havasında olmadığını söyledi.
.@theweeknd is taking home the #VMA for Video of the Year, and sending a powerful message pic.twitter.com/aUNPo8gXAJ— MTV (@MTV) August 31, 2020
Son polis saldırılarına atıfta bulunan Weekend, "Şu an kutlamak ve bu anın tadını çıkarmak benim için gerçekten zor, bu yüzden sadece Jacob Blake ve ve Breonna Taylor için adalet diyeceğim" dedi.
İşte MTV VMA kazananlar...
YILIN KLİBİ
The Weeknd - Blinding Lights
YILIN ŞARKICISI
Lady Gaga
YILIN ŞARKISI
Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me
EN İYİ İŞBİRLİĞİ
Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI
Doja Cat
EN İYİ POP ŞARKISI
BTS - On
EN İYİ HİP-HOP ŞARKISI
Megan Thee Stallion - Savage
EN İYİ ROCK ŞARKISI
Coldplay - Orphans
EN İYİ ALTERNATİF ŞARKI
Machine Gun Kelly - Bloody Valentine
EN İYİ R&B ŞARKISI
The Weeknd - Blinding Lights
EN İYİ K-POP ŞARKISI
BTS - On
EN İYİ EVDEN ÇEKİLEN KLİP
Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck with U
EN İYİ GRUP
BTS
EN İYİ KARANTİNA PERFORMANSI
CNCO - MTV Unplugged At Home
EN İYİ KLİP YÖNETİMİ
Taylor Swift - The Man (Yönetmen: Taylor Swift)
EN İYİ KLİP GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me (Görüntü yönetmeni: Thomas Kloss)
EN İYİ KLİP SANAT YÖNETİMİ
Miley Cyrus - Mother's Daughter (Sanat yönetmeni: Christian Stone)
EN İYİ KURGU
Miley Cyrus - Mother's Daughter (Kurgu: Alexandre Moors, Nuno Xico)
EN İYİ KOREOGRAFİ
BTS - On (Koreografi: Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun)
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