2020 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Covid-19 nedeniyle seyircisiz gerçekleşen MTV VMA'da sanatçıların video görüntüleri ve video efektler yer aldı... Lady Gaga, Ariana Grande, BTS, The Weeknd, DaBaby, Miley Cyrus ve pek çok ismin performansı yeşil ekran önünde çekildi.

Ariana Grande ile dokuz adaylık paylaşan Gaga, egzotik bir kuştan parlak yeşil balo elbisesine kadar çok sayıda kostüm değişikliği ve sıra dışı maskeleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Ödül töreninde konuşma yapan Gaga, "Bu sene pek çok insan için kolay bir yıl olmadı. Güvende kalın, fikirlerinizi söyleyin, bozuk bir plak gibi ses çıkarsam da maskemi takacağım" dedi.

Kanadalı sanatçı The Weeknd, "Blinding Lights" ile yılın videosunu çekerek en büyük ödülü kazandı. Aynı şarkının en iyi R&B videosu ödülünü de aldı.

Weekend, gösteriyi Manhattan'a 300 metre yüksekliğinden bakan manzaralı performansı ile açtı, ancak parti yapma havasında olmadığını söyledi.

