2020 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:02

Covid-19 nedeniyle seyircisiz gerçekleşen MTV VMA'da sanatçıların video görüntüleri ve video efektler yer aldı... Lady Gaga, Ariana Grande, BTS, The Weeknd, DaBaby, Miley Cyrus ve pek çok ismin performansı yeşil ekran önünde çekildi.

Ariana Grande ile dokuz adaylık paylaşan Gaga, egzotik bir kuştan parlak yeşil balo elbisesine kadar çok sayıda kostüm değişikliği ve sıra dışı maskeleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Ödül töreninde konuşma yapan Gaga, "Bu sene pek çok insan için kolay bir yıl olmadı. Güvende kalın, fikirlerinizi söyleyin, bozuk bir plak gibi ses çıkarsam da maskemi takacağım" dedi.

Kanadalı sanatçı The Weeknd, "Blinding Lights" ile yılın videosunu çekerek en büyük ödülü kazandı. Aynı şarkının en iyi R&B videosu ödülünü de aldı.

Weekend, gösteriyi Manhattan'a 300 metre yüksekliğinden bakan manzaralı performansı ile açtı, ancak parti yapma havasında olmadığını söyledi.

.@theweeknd is taking home the #VMA for Video of the Year, and sending a powerful message pic.twitter.com/aUNPo8gXAJ — MTV (@MTV) August 31, 2020

Son polis saldırılarına atıfta bulunan Weekend, "Şu an kutlamak ve bu anın tadını çıkarmak benim için gerçekten zor, bu yüzden sadece Jacob Blake ve ve Breonna Taylor için adalet diyeceğim" dedi.

İşte MTV VMA kazananlar...

YILIN KLİBİ

The Weeknd - Blinding Lights

YILIN ŞARKICISI

Lady Gaga

YILIN ŞARKISI

Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me

EN İYİ İŞBİRLİĞİ

Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI

Doja Cat

EN İYİ POP ŞARKISI

BTS - On

EN İYİ HİP-HOP ŞARKISI

Megan Thee Stallion - Savage

EN İYİ ROCK ŞARKISI

Coldplay - Orphans

EN İYİ ALTERNATİF ŞARKI

Machine Gun Kelly - Bloody Valentine

EN İYİ R&B ŞARKISI

The Weeknd - Blinding Lights

EN İYİ K-POP ŞARKISI

BTS - On

EN İYİ EVDEN ÇEKİLEN KLİP

Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck with U

EN İYİ GRUP

BTS

EN İYİ KARANTİNA PERFORMANSI

CNCO - MTV Unplugged At Home

EN İYİ KLİP YÖNETİMİ

Taylor Swift - The Man (Yönetmen: Taylor Swift)

EN İYİ KLİP GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me (Görüntü yönetmeni: Thomas Kloss)

EN İYİ KLİP SANAT YÖNETİMİ

Miley Cyrus - Mother's Daughter (Sanat yönetmeni: Christian Stone)

EN İYİ KURGU

Miley Cyrus - Mother's Daughter (Kurgu: Alexandre Moors, Nuno Xico)

EN İYİ KOREOGRAFİ

BTS - On (Koreografi: Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun)