2020 yılında kullanılan en kötü şifreler açıklandı
Şifre yöneticisi NordPass, ihlal sayısı ve kırılma süresine göre 2020'nin en kötü şifrelerini açıkladı. Listede bazı sürpriz şifreler yer alsa da zirve her zamanki gibi "123456"ya ait.
Şifre yöneticisi olan NordPass, 2020 yılının sonlarına geldiğimiz günlerde 2020’nin en kötü şifrelerini duyurdu. Liste, 2019’un en kötü şifreleri ile pek çok ortak şifreye sahip olmasının yanı sıra bazı sürpriz şifreler de içeriyor.
NordPass tarafından yayınlanan 2020’nin en kötü şifreleri listesinin zirvesinde “123456” yer alıyor. Paylaşılan bilgilere göre daima en kötü şifreler arasında yer alan ancak kullanıcıların bir türlü vazgeçemediği bu şifre, içinde bulunduğumuz yıl boyunca 23 milyondan fazla kez ihlal edildi.
Listenin ikinci sırasında ise “123456789” yer alıyor. Muhtemelen şifresini “123456” yerine “123456789” yapanların büyük çoğunluğu, şifre için minimum karakter gereksinimi 8 ya da 9 olduğu için bu şifreyi tercih ettiler. Aksi takdirde bu kadar güvenli(!) bir şifre tercih etmelerinin başka bir açıklaması olamaz.
2020’nin en kötü 20 şifresi
- 123456
- 123456789
- picture1
- password
- 12345678
- 111111
- 123123
- 12345
- 1234567890
- senha
- 1234567
- qwerty
- abc123
- Million2
- 000000
- 1234
- iloveyou
- aaron431
- password1
- qqww1122
Muhtemelen pek çok kişi “picture1” gibi kısmen akla gelmesi zor bir şifrenin listenin üçüncü sırasında olmasına şaşıracaktır. Ancak NordPass’in açıklamalarına göre bu şifreyi kırmak yaklaşık üç saat gibi bir zaman alıyor ve dolayısı ile pek de güvenli değil.
Listedeki bir başka şaşırtıcı şifre ise “Million2”. Pek çok kişinin hayatı boyunca aklına dahi gelmeyecek bir şifre olan “Million2”, 2020 yılı boyunca 162 binden fazla kez ihlal edildi ve 2020’nin en kötü şifreleri listesinde kendine yer buldu. NordPass’in 2020’nin en kötü şifreleri listesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: webtekno.com
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