2020'nin en çok değer kazanan sosyal medya şirketi belli oldu

30 Eylül 2020 Çarşamba, 12:50

Yeni bir rapora göre şirketin hisseleri bu dönemde yüzde 125 değer kazanırken Facebook yüzde 25, Twitter yüzde 40 ve Snap hisseleri ise yüzde 60 değer kazandı. Bu yükselişte ise teknoloji devi Apple’ın da ciddi bir etkisi var.

Apple’ın telefonlarda kullandığı son işletim sisteminde yer alan ve yardımcı uygulamalar kullanılarak elde edilebilen kişiselleştirilmiş arayüz sayesinde, kullanıcılar fikir edinmek için Pinterest’e akın etti ve uygulama normal dönemlerden üç kat daha fazla indirilmeye başlandı.

Bu da reklamverenlerin ilgisini Pinterest’e kaydırmasına yardımcı oldu. Ayrıca yeni hikayeler özelliği de kullanıcıların ilgini çekti.

Pinterest’in uzun vadede de kendisini yatırımcılara kanıtlamaya devam etmesi gerekiyor. Şirket 2019’ın son çeyreğinde artı yazdıktan sonra bu yılın son iki çeyreğinde eksi yazmıştı.

Analistlerin tahminine göre, şirket 2020’yi az da olsa artıda kapatacak ve Pinterest’i takip eden 28 analistin 20’si de firmanın hedef fiyatlamasında artırıma gitti.

Pinterest’in diğer büyük sosyal ağlardan bu dönemde ayrıştığı en büyük fark ise son dönemde Facebook, Youtube gibi şirketlerin aksine düzenlemelerden uzak kalmış olması.

Pinterest’in şu dönemde ABD’de 96 milyon ve küresel çapta da ABD dışında 320 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Kaynak: NTV