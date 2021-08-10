2020'nin en çok indirilen uygulaması belli oldu: İlk 5'te hangileri yer aldı?
TikTok, 2020 yılında dünyada en çok indirilen uygulama oldu.
TikTok 2020'nin en çok indirilen uygulaması oldu. BBC'nin haberine göre, dijital analitik şirketi App Annie, Çin'in video paylaşım uygulaması TikTok'un, 2020'de Facebook Messenger'ın önüne geçerek en çok indirilen uygulama unvanını kazandığını açıkladı.
TikTok'un, listede dünyada en çok indirilen ilk 5 uygulamada, Facebook'un sahip olmadığı tek platform olduğuna işaret edildi.
En çok indirilen ilk 5 uygulama arasında WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger bulunuyor.
NELER YAŞANMIŞTI?
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de ülkede yeni TikTok yüklemelerini yasaklamak için başkanlık emri çıkarmıştı. TikTok'un ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunan Trump yönetimi, Çin'in bu sayede kullanıcı verilerine ulaştığını ileri sürmüştü.
Şirket bu iddiaları defalarca yalanlamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında göreve gelmesinin ardından Trump'ın söz konusu emrini kaldırmıştı.
Video Haberler
- İstanbul'da patlama!
- Sarıyer'de su alan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
- Bodrum'da yangın çıktı! Ekipler harekete geçti
- Düğün konvoyunun önünü trenle kestiler
- Futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
- LPG’li otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı
- Polisi, turist sanan taksicinin şoke olduğu anlar
- Öğle saatlerinde ortaya çıkıyor: Dantel böceği istilası
- Damada 'Bitcoin' taktılar
- Mersin'deki patlama kameralara yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu ile yurttaşın 'Suriyeliler' tartışması gündem oldu
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ı eleştirdi
- ‘Kuzu, görüşmek için adeta yalvarıyor’
- DSÖ duyurdu: Yeni salgın paniği
- 'Bu videoyu herkes izlesin!'
- Hadımköy'de kaybolan kızlardan sevindiren haber
- Erdoğan'a kötü haber: Oran yüzde 55.3!
- Geldiğine pişman oldu!
- Bir yolcu otobüsü daha kaza yaptı
- Bahçeli istemişti, Erdoğan duyurdu: İşte baraj puanları