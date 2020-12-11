2020’nin en çok yanlış telaffuz edilen kelimeleri açıklandı
Berlin ve New York merkezli dil öğrenme uygulaması Babbel tarafından yapılan araştırmada, 2020 yılında en çok yanlış telaffuz edilen kelimeleri açıkladı.
Merkezi Berlin ve New York’ta bulunan ve beş yıldır faaliyet gösteren dil öğrenme uygulaması Babbel, 2020 yılında haber okuyanlar ve televizyondaki insanların en çok yanlış telaffuz ettiği kelimeleri açıkladı.
ABD seçimleri ve koronavirüs salgının önde geldiği listede Amerika'nın önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanı Anthony Fauci ve yeni başkan yardımcısı Kamala Harris da yer aldı.
İşte 2020’nin en çok yanlış telaffuz edilen sözcükleri...
Anthony Fauci (AN-thon-nee FOW-chee): Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü.
Bangtan Sonyeondan (PUNG-tahn SOH-nyun-dahn): Güney Koreli K-Pop grubu "BTS" nin tam adı, "bir grup kurşun geçirmez çocuk" veya "kurşun geçirmez izciler" olarak çevriliyor.
Giannis Antetokounmpo (YON-nis AHN-de-doh-KOON-boh): NBA takımlarından Milwaukee Bucks’ta oynayan ve bu yıl NBA'in "En Değerli Oyuncusu" seçilen Yunan basketbolcu.
Isaias (ees-ah-EE-ahs): Bu yaz ABD’nin doğu kıyısında ve Karayipler'de ciddi hasara neden olan güçlü bir kasırgaya verilen isim.
Kamala Harris: Seçilmiş Başkan yardımcısı. Associated Press, Harris'in adının "KAH'-mah-lah" olarak telaffuz edildiğini veya biyografisinde açıkladığı gibi Kah’dan sonra duraksanarak telaffuz edildiğini bildirdi.
Leonardo da Vinci (lee-oh-NAR-doe dah-VIN-chee): Dünyanın en ünlü tablolarından "Mona Lisa" resminin sahibi İtalyan ressam, mimar ve mühendis.
Nevada (nev-ADD-ah): ABD Başkanlık seçimlerinde sonuçları önemli rol oynayan eyalet.
Yosemite: California’nın Sierra Nevada dağlarındaki ünlü milli park, Ağustos ayında Başkan Trump tarafından özellikle yanlış telaffuz edildi. Birden fazla kaynak, telaffuzunu (yoh-SEM-it-ee) olarak açıklıyor.
Fotoğraflar: Reuters
Kaynak: NTV
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