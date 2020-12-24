2021 Axel Springer Ödülü, Türeci ve Şahin'e verildi
Pfizer/Biontech koronavirüs aşısını geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e “2021 Axel Springer Ödülü” verildi. Springer tarafından yapılan açıklamada Türeci ve Şahin, ‘bireysel özgürlüklerimizi görülmemiş biçimde kısıtlayan virüsün kontrol altına alınabilir olduğu ümidini verdi’ ifadesi kullanıldı.
Geçtiğimiz senelerde Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in aldığı onur ödülünün bu yıl koronavirüs aşısını bulan Türeci ve Şahin’e verilmesine karar verildi. Axel Springer tarafından söz konusu ödül duyurusu internet sitesinde yayınlandı.
Axel Springer CEO'su Mathias Döpfner yaptığı açıklamada, “2021 yılı için Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den daha iyi rol model örneği olamaz. Hekim, araştırmacı ve girişimci olarak kanser araştırmalarında çığır açan sonuçlar elde ettiler. Covid-19'a karşı geliştirdikleri mRNA tabanlı aşı özgürlükleri geri verme ve dünya çapında hayat kurtarma potansiyeline sahip. Onları minnet duygularımla tebrik ediyorum" ifadeleri kullanıldı.
VİRÜSE KARŞI UMUT VERDİ
Axel Springer tarafından söz konusu ödül duyurusu internet sitesinde yayınlandı. Springer şu ifadeleri kullandı:
“Kanser araştırmalarındaki başarıları hayat kurtarmaya yardımcı olabilir. BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin, Covid-19'a karşı geliştirdikleri aşıyla dünyaya umut veriyor. Ama sadece bu değil, dünyada bir milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuş ve bireysel özgürlüklerimizi görülmemiş biçimde kısıtlayan virüsün kontrol altına alınabilir olduğu ümidini verdi. Türeci ve Şahin 2021 baharında hayat kurtaran çalışmaları için Axel Springer Ödülü ile onurlandırılacak.”
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