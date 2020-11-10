21 ilde FETÖ operasyonu; çok sayıda gözaltı
İstanbul başta olmak üzere 21 ilde 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan FETÖ/PDY operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul başta olmak üzere 21 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de il genelinde çok sayıda ilçede 38 adreste operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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