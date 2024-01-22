22 Ocak Pazartesi İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:21

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:21

İZMİR ilinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 15:30:00.000 saatleri arasında BELEN MH.; AHMET KAHRAMAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 15:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN; 800, İSİMSİZ10, İSİMSİZ4, İSİMSİZ9, 818, 826, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 15:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN MH.; 800. CD., 800/1. SK., 800/2. SK., 801. SK., 802. SK., 803. SK., 804. SK., 805. SK., 806. SK., 807. SK., 808. SK., 810. SK., 812. SK., ARA SOKAK, DSİ KANAL YOLU, İC SOKAK, İC YOL, YOL, 800. CD., 800. SK., 804. SK., 806. SK., 807. SK., 808. SK., 809. SK., 810. SK., 811. SK., 813. SK., 813/1. SK., 815. SK., 817. SK., 819. SK., 821. SK., 900. SK., DSİ KANAL YOLU, İC YOL, SARIKAYA MEVKİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında BELEN; , 707. SK., 713, 713 Sokak Küme Evleri, 713/1, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ26, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında BELEN MH.; 700. SK., 701. SK., 702. SK., 703. SK., 704. SK., 705. SK., 708. SK., 709. SK., 710. SK., 711. SK., 712. SK., 713. SK., AHMET KAHRAMAN, BELEN YAYLA ARASI YOLU, DSİ KANAL YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında ÇUKURKÖY; , 6007. SK., 6009. SK., 6014. SK., çukur köy küme evler, Çukurköy Küme Evler, İSİMSİZ1, İSİMSİZ101, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ22, İSİMSİZ25, İSİMSİZ44, İSİMSİZ49, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında ÇUKURKÖY MH.; 6001. SK., 6002. SK., 6003. SK., 6004. SK., 6005. SK., 6006. SK., 6008. SK., 6010. SK., 6011. SK., 6012. SK., 6015. SK., 6016. SK., 6017. SK., 6018. SK., AFFET EVLERİ, ÇUKUR KÖY YOLU, ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında DOĞA; , 601, 601/2, 610. SK., 610/1 Sk., 610/2, Adalar Küme Evleri, BURUNCUK YANIK KÖY YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ21, İSİMSİZ24, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında DOĞA MH.; 600. SK., 601. SK., 601/1. SK., 602. SK., 603. SK., 604. SK., 605. SK., 606. SK., 607. SK., 607/1. SK., 608. SK., 609. SK., 611. SK., 612. SK., 613. SK., 613/1. SK., 614. SK., 615. SK., 615/1. SK., 615/2. SK., 616. SK., 617. SK., 618. SK., 619. SK., 620. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında HASANLAR; , İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında HASANLAR MH.; 900. SK., 900/1. SK., 901. SK., 902. SK., 903. SK., 904. SK., 904/1. SK., 905. SK., DSİ KANAL YOLU, HASANLAR KÖYÜ ESKİ KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN; , 800, 818, 826, İSİMSİZ10, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN MH.; 800. CD., 800. SK., 800/1. SK., 800/2. SK., 801. SK., 802. SK., 803. SK., 804. SK., 805. SK., 806. SK., 807. SK., 808. SK., 809. SK., 810. SK., 811. SK., 812. SK., 813. SK., 813/1. SK., 815. SK., 817. SK., 819. SK., 821. SK., 900. SK., ARA SOKAK, DSİ KANAL YOLU, İC SOKAK, İC YOL, SARIKAYA MEVKİ YOLU, YOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında YAHŞELLİ; , 6335/1, İSİMSİZ22, İSİMSİZ31, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında YAHŞELLİ MH.; 6332. SK., MANİSA ASFALTI CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında YANIKKÖY; , 521/1. SK., İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ85 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında YANIKKÖY MH.; 500. SK., 501. SK., 502. SK., 503. SK., 503/1. SK., 503/2. SK., 504. SK., 505. SK., 506. SK., 507. SK., 507/1. SK., 508. SK., 509. SK., 510. SK., 511. SK., 512. SK., 513. SK., 514. SK., 515. SK., 516. SK., 516/1. SK., 517. SK., 518. SK., 520. SK., 521. SK., 522. SK., 523. SK., 524. SK., 525. SK., DENİZ, KANAL YOLU DERE, NEHİR, OKYANUS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında YAYLA; İSİMSİZ52, İSİMSİZ89 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında İSTİKLAL; 7401 Sk., 7747/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında GAZİ; 7740, 7744 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN MH.; 813/1. SK., 815. SK., 817. SK., 819. SK., 821. SK., 900. SK., ARA SOKAK, DSİ KANAL YOLU, İC SOKAK, İC YOL, SARIKAYA MEVKİ YOLU, YOL, 800. CD., 800. SK., 800/1. SK., 800/2. SK., 801. SK., 802. SK., 803. SK., 804. SK., 805. SK., 806. SK., 807. SK., 808. SK., 809. SK., 810. SK., 811. SK., 812. SK., 813. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında YAHŞELLİ; , 6335/1, İSİMSİZ22, İSİMSİZ31, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında YAHŞELLİ MH.; 6332. SK., MANİSA ASFALTI CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında YANIKKÖY; , 521/1. SK., İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ85 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında YANIKKÖY MH.; 500. SK., 501. SK., 502. SK., 503. SK., 503/1. SK., 503/2. SK., 504. SK., 505. SK., 506. SK., 507. SK., 507/1. SK., 508. SK., 509. SK., 510. SK., 511. SK., 512. SK., 513. SK., 514. SK., 515. SK., 516. SK., 516/1. SK., 517. SK., 518. SK., 520. SK., 521. SK., 522. SK., 523. SK., 524. SK., 525. SK., DENİZ, KANAL YOLU DERE, NEHİR, OKYANUS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında YAYLA; İSİMSİZ52, İSİMSİZ89 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında BELEN; , 707. SK., 713, 713 Sokak Küme Evleri, 713/1, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ26, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında BELEN MH.; 700. SK., 701. SK., 702. SK., 703. SK., 704. SK., 705. SK., 708. SK., 709. SK., 710. SK., 711. SK., 712. SK., 713. SK., AHMET KAHRAMAN, BELEN YAYLA ARASI YOLU, DSİ KANAL YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında ÇUKURKÖY; , 6007. SK., 6009. SK., 6014. SK., çukur köy küme evler, Çukurköy Küme Evler, İSİMSİZ1, İSİMSİZ101, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ22, İSİMSİZ25, İSİMSİZ44, İSİMSİZ49, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında ÇUKURKÖY MH.; 6001. SK., 6002. SK., 6003. SK., 6004. SK., 6005. SK., 6006. SK., 6008. SK., 6010. SK., 6011. SK., 6012. SK., 6015. SK., 6016. SK., 6017. SK., 6018. SK., AFFET EVLERİ, ÇUKUR KÖY YOLU, ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında DOĞA; , 601, 601/2, 610. SK., 610/1 Sk., 610/2, Adalar Küme Evleri, BURUNCUK YANIK KÖY YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ21, İSİMSİZ24, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında DOĞA MH.; 600. SK., 601. SK., 601/1. SK., 602. SK., 603. SK., 604. SK., 605. SK., 606. SK., 607. SK., 607/1. SK., 608. SK., 609. SK., 611. SK., 612. SK., 613. SK., 613/1. SK., 614. SK., 615. SK., 615/1. SK., 615/2. SK., 616. SK., 617. SK., 618. SK., 619. SK., 620. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında HASANLAR; , İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında HASANLAR MH.; 900. SK., 900/1. SK., 901. SK., 902. SK., 903. SK., 904. SK., 904/1. SK., 905. SK., DSİ KANAL YOLU, HASANLAR KÖYÜ ESKİ KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN; , 800, 818, 826, İSİMSİZ10, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 14:30:00.000 saatleri arasında GERELİ; , GERÇEKLİ YOLU, GERELİ KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ10, İSİMSİZ104, İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ11, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ112, İSİMSİZ113, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ57, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ79, İSİMSİZ80, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ94, İSİMSİZ95, KİRAZ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 14:30:00.000 saatleri arasında KIŞLA; İSİMSİZ11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 14:30:00.000 saatleri arasında TÜRKÖNÜ; İSİMSİZ12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 14:30:00.000 saatleri arasında YOLÜSTÜ; , GERÇEKLİ YOLU, İSİMSİZ18, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ58, İSİMSİZ67, İSİMSİZ69, KİRAZ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 14:30:00.000 saatleri arasında YOLÜSTÜ MH.; GERELİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında GÜNLÜCE; İSİMSİZ38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında KARADOĞAN; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında TÜRKMEN; , Yeniceköy küme evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında YENİCEKÖY; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ44, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, YENİCEKÖY, YENİCEKÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında CAMİKEBİR; , GÖZSÜZLER CD. 3. ÇK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında CAMİKEBİR MH.; 86. SK., 98/1, GÖZSÜZLER CD., GÖZSÜZLER CD. 2. ÇK., KARAKAYALAR KÜME EVLER SK., SERPİL ERCANLI CD., SIĞACIK KONAKLARI İÇİ KONAKLARI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında GAZİLER MH.; YAVUZ SULTAN SELİM CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında İZKENT; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında İZKENT MH.; 1310. SK., 1317. SK., 1318. SK., 1319. SK., 1320. SK., 1321. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, PARK İÇİ YOLU, YAVUZ SULTAN SELİM CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 12:00:00.000 saatleri arasında KURUÇEŞME; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 12:00:00.000 saatleri arasında KURUÇEŞME MH.; 203/28. SK., 203/40. SK., 203/42. SK., AHMET PİRİŞTİNA, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 10:00:00.000 saatleri arasında İZKENT; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 10:00:00.000 saatleri arasında İZKENT MH.; 1307. SK., 1310. SK., 1313. SK., 1314. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 10:30:00.000 saatleri arasında İZKENT; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında ADATEPE; , 26, 26. SK., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında ADATEPE MH.; 15. SK., 22. SK., 28. SK., 35. SK., 35/1. SK., 9. SK., 11. SK., 14. SK., 15/1. SK., 16. SK., 18. SK., 18/1. SK., 26/1. SK., 7. SK., 9. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 10:30:00.000-2024-01-22 11:00:00.000 saatleri arasında İZKENT; , 1311. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 10:30:00.000-2024-01-22 11:00:00.000 saatleri arasında İZKENT MH.; 1302. SK., 1303. SK., 1304. SK., 1305. SK., 1306. SK., 1308. SK., 1309. SK., 1315. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DEDE KORKUT CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 11:30:00.000 saatleri arasında İZKENT; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 11:30:00.000 saatleri arasında İZKENT MH.; 1208. SK., 1302. SK., 1304. SK., DEDE KORKUT CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 11:30:00.000-2024-01-22 12:00:00.000 saatleri arasında MURATHAN; , Azerbaycan Cd., İSİMSİZ32 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 11:30:00.000-2024-01-22 12:00:00.000 saatleri arasında MURATHAN MH.; 1201. SK., 1202. SK., 1203. SK., 1203/1. SK., 1203/2. SK., 1204. SK., 1205. SK., 1206. SK., 1207. SK., 1208. SK., 1209. SK., 1210. SK., 1211. SK., 1212. SK., 1213. SK., 1214. SK., 1227. SK., 1229. SK., 1230. SK., 1231. SK., 1232. SK., 1233. SK., KAZAKİSTAN CD., TÜRKMENİSTAN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 13:00:00.000-2024-01-22 13:30:00.000 saatleri arasında AYDOĞDU MH.; KIRGIZİSTAN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 13:00:00.000-2024-01-22 13:30:00.000 saatleri arasında MURATHAN; , Azerbaycan Cd., İSİMSİZ31, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 13:00:00.000-2024-01-22 13:30:00.000 saatleri arasında MURATHAN MH.; 1202. SK., 1202/1. SK., 1202/10. SK., 1202/2. SK., 1202/3. SK., 1202/4. SK., 1202/5. SK., 1202/6. SK., 1202/7. SK., 1202/8. SK., 1212. SK., 1213. SK., 1214. SK., 1225. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 13:30:00.000-2024-01-22 14:00:00.000 saatleri arasında AYDOĞDU; İSİMSİZ25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 13:30:00.000-2024-01-22 14:00:00.000 saatleri arasında AYDOĞDU MH.; 1202/9. SK., 1203 SK., KIRGIZİSTAN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 13:30:00.000-2024-01-22 14:00:00.000 saatleri arasında MURATHAN; , Azerbaycan Cd., İSİMSİZ11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 13:30:00.000-2024-01-22 14:00:00.000 saatleri arasında MURATHAN MH.; 1202/11. SK., 1202/8. SK., 1225. SK., 1228. SK., KIRGIZİSTAN CD., TÜRKMENİSTAN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 14:00:00.000-2024-01-22 14:30:00.000 saatleri arasında MURATHAN; , Azerbaycan Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 14:00:00.000-2024-01-22 14:30:00.000 saatleri arasında MURATHAN MH.; 1226. SK., 1234, 1235. SK., 1237. SK., 1238. SK., 1239. SK., 1240. SK., 1242. SK., 1243. SK., 1244. SK., 1245. SK., 1246. SK., 1247. SK., 1248. SK., 1249. SK., 1250. SK., EV-KA-1 PAZAR YERİ İÇİ YOLU, KAZAKİSTAN CD., KIRGIZİSTAN CD., YAVUZ SULTAN SELİM CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 14:30:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 14:30:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; 1252. SK., 1253. SK., 1254. SK., KAZAKİSTAN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 15:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; , 1251. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 15:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; 1252. SK., 1253. SK., 1254. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 15:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; 1255. SK., 1256. SK., 1260. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 16:00:00.000-2024-01-22 16:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; , 1251. SK., İSİMSİZ10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 16:00:00.000-2024-01-22 16:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; 1257. SK., 1258. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 16:30:00.000-2024-01-22 17:00:00.000 saatleri arasında ÇAĞDAŞ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 16:30:00.000-2024-01-22 17:00:00.000 saatleri arasında ÇAĞDAŞ MH.; ALİ ŞİR NEVAİ CD., DEDE KORKUT CD., KAZAKİSTAN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 16:30:00.000-2024-01-22 17:00:00.000 saatleri arasında İZKENT MH.; 1312. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında SASALLI MERKEZ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 11:30:00.000 saatleri arasında ALTINKUM; , İSİMSİZ120, İSİMSİZ128, İSİMSİZ136, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ142, İSİMSİZ173, İSİMSİZ195, İSİMSİZ94 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 11:30:00.000 saatleri arasında ALTINKUM MH.; BEŞ EVLER SİTESİ, İMBAT 88 KONUT SİTESİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 11:30:00.000 saatleri arasında MUSALLA; , 7172 sk., İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ45, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ61, İSİMSİZ68, Kızkapan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 11:30:00.000 saatleri arasında MUSALLA MH.; SOĞANLIK KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 11:30:00.000 saatleri arasında OVACIK; , 7400 Sk., 7400. Sk., İSİMSİZ105, İSİMSİZ111, İSİMSİZ112, İSİMSİZ117, İSİMSİZ119, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ127, İSİMSİZ128, İSİMSİZ132, İSİMSİZ134, İSİMSİZ136, İSİMSİZ138, İSİMSİZ155, İSİMSİZ166, İSİMSİZ174, İSİMSİZ208, İSİMSİZ211, İSİMSİZ212, İSİMSİZ23, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ34, İSİMSİZ60, İSİMSİZ66, İSİMSİZ80, İSİMSİZ88, Kızkapan, KIZKAPANI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 11:30:00.000 saatleri arasında OVACIK MH.; 7400, BALLIBAĞ MEVKİİ, CUMHURIYET SITESI, ÇAĞDAŞKENT SİTESİ, KABAÇELİK MEVKİİ, MARKET BOSTANCI SİTESİ, MAVİ ÇEŞME YAPI KOOPERATİFİ, OVACIK SAĞLIK SİTESİ, OVAKENT, ÖZBERİL SİTESİ, ÖZPAMİR SİTESİ, PEMBE EVLER SİTESİ, SAĞLIKÇILAR SİTESİ, SAĞLIKÇILAR SİTESİ YOLU, SERTUR SİTESİ, SUTUR SİTESİ, YUVAMKENTSİTESİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 11:30:00.000 saatleri arasında ALAÇATI; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 11:30:00.000 saatleri arasında ÇAKABEY; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 11:30:00.000 saatleri arasında ÇAKABEY MH.; 2010/1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 11:30:00.000-2024-01-22 17:00:00.000 saatleri arasında ALTINKUM; , İSİMSİZ120, İSİMSİZ128, İSİMSİZ136, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ173, İSİMSİZ195, İSİMSİZ94, , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 11:30:00.000-2024-01-22 17:00:00.000 saatleri arasında ALTINKUM MH.; BEŞ EVLER SİTESİ, İMBAT 88 KONUT SİTESİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA; , 1.ÜÇEVLER, İSİMSİZ10, MANOLYA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA MH.; 2. ÜÇ EVLER SK., DİK YOKUŞ SK., SIRA KUŞÇULAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında YENİ; , KONUK, UZUN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; ERİNÇ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 15:30:00.000 saatleri arasında ÇERİKÖZÜ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 15:30:00.000 saatleri arasında ÇERİKÖZÜ MH.; ÇERİKÖZÜ KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLTEPE, PINARBASŞI SK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 15:30:00.000 saatleri arasında DİBEKÇİ; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 15:30:00.000 saatleri arasında DİBEKÇİ MH.; DİBEKÇİ ARA YOL PATIKA, DİBEKÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, DİBEKÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 15:30:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBURUN; , KÜÇÜKBURUN YAYLA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 15:30:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBURUN MH.; KÜÇÜKBURUN KÖYÜ, KÜÇÜKBURUN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 17:00:00.000 saatleri arasında ÇAYAĞZI; İSİMSİZ274, İSİMSİZ277, İSİMSİZ278, İSİMSİZ279, İSİMSİZ282, İSİMSİZ283, İSİMSİZ285, İSİMSİZ286, İSİMSİZ287, İSİMSİZ288, İSİMSİZ316, İSİMSİZ317, İSİMSİZ63, KARAHAYIT, KÖSEOĞLU SUYU, İSİMSİZ106, İSİMSİZ294, İSİMSİZ299, İSİMSİZ300, İSİMSİZ99 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 17:00:00.000 saatleri arasında ÇAYAĞZI MH.; KALEKÖY İÇ YOLU, KARAHAYIT, KÖSEOĞLU SUYU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 17:00:00.000 saatleri arasında KALEKÖY; , İSİMSİZ273, İSİMSİZ275, İSİMSİZ276, İSİMSİZ49, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, KARAHAYIT, , İSİMSİZ100, İSİMSİZ104, İSİMSİZ112, İSİMSİZ116, İSİMSİZ117, İSİMSİZ66, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ86, İSİMSİZ90, İSİMSİZ92, İSİMSİZ94, İSİMSİZ97, KARAHAYIT, UZUNOVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 17:00:00.000 saatleri arasında HALİLLER; , İSİMSİZ135, İSİMSİZ191, İSİMSİZ192, İSİMSİZ193, İSİMSİZ194, İSİMSİZ195, İSİMSİZ198, İSİMSİZ209, İSİMSİZ210, İSİMSİZ212, İSİMSİZ213, İSİMSİZ214, İSİMSİZ215, İSİMSİZ216, İSİMSİZ217, İSİMSİZ218, İSİMSİZ223, İSİMSİZ224, İSİMSİZ225, İSİMSİZ226, İSİMSİZ91, YEŞİLOVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 17:00:00.000 saatleri arasında KALEKÖY MH.; UZUNOVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 17:00:00.000 saatleri arasında YENİKÖY; , GÖLCÜK, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ2, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KIRLIOVA, OVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında HASSEKİ; , HASSEKİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ26, İSİMSİZ5, İSİMSİZ9, İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında HASSEKİ MH.; CİKMAZ, HASSEKİ YOLU, HASTAYİZ, SAKIZTEPE SİTESİ İÇ YOLU, TENHA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBAHÇE; , EĞRİLİMAN, İSİMSİZ10, İSİMSİZ100, İSİMSİZ103, İSİMSİZ106, İSİMSİZ107, İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ11, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ114, İSİMSİZ115, İSİMSİZ118, İSİMSİZ12, İSİMSİZ121, İSİMSİZ122, İSİMSİZ129, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ148, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ3, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ41, İSİMSİZ43, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ51, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ76, İSİMSİZ8, İSİMSİZ99, KÜÇÜKBAHÇE, KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBAHÇE MH.; 8107, KÜÇÜKBAHÇE YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında MERKEZ; , , 1170, 1171, 1178, 1189, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında PARLAK; , ÇARDAK TEPESİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, OVA İÇİ, OVAİÇİ, ÖREN DERESİ KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında PARLAK MH.; ÇULLU YÜZÜ, ÖREN DERESİ, PARLAK KÖYÜ, TARLAİÇİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında SALMAN; , BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK, DENİZGİREN, İSİMSİZ1, İSİMSİZ111, İSİMSİZ125, İSİMSİZ126, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ33, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, SALMAN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında SALMAN MH.; SALMAN KÖYÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında SARPINCIK; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ14, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ8, sarpıncık, SARPINCIK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında SARPINCIK MH.; SARPINCIK, SARPINCIK YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında TEPEBOZ; , İSİMSİZ73, İSİMSİZ77, , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ132, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ173, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ73, İSİMSİZ76, İSİMSİZ78, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ88, İSİMSİZ9, yok elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında YAYLA; , İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, YAYLA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında YAYLA MH.; YAYLAKÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında BOZKÖY; , 1106, 1111, 1112, 1119, 1120, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ147, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ2, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ34, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KOLCA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında BOZKÖY MH.; 1121, AKÇEKİLİSE, BOZKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, BOZKÖY YOLU, ÇAMLIK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, TAŞKIN DENİZ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında MERKEZ MH.; 1100, 1156, 1164, 1175 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında TEPEBOZ MH.; AYIŞIĞI SİTESİ, TEPEBOZ, TEPEBOZ YOLU, YENİLİMAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN; , İSİMSİZ2, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 09:30:00.000-2024-01-22 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN MH.; SÖĞÜTÖREN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında ADALET; ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN TÜRKER AYDIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında MANAVKUYU; , 275/13, 275/13. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında MANAVKUYU MH.; 249/2. SK., 275/10. SK., 275/11. SK., 275/12. SK., 275/14. SK., 275/15. SK., 275/16. SK., 275/18. SK., 275/22. SK., 275/7. SK., 275/8. SK., 275/9. SK., ALİJA İZETBEGOVİC, ŞEHİT PLT. ÜST. TĞMN. TÜRKER AYDIN SK., YEŞİL ALAN İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında OSMANGAZİ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında OSMANGAZİ MH.; 617/10. SK., 617/6. SK., 617/8, 617/9. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 14:00:00.000 saatleri arasında ÇAMLI; İZMİR-SEFERİHİSAR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 14:00:00.000 saatleri arasında MUSTAFA KEMAL PAŞA MH.; 2349. SK., 2353. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 14:00:00.000 saatleri arasında YELKİ; , NAMIK ELAL CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 14:00:00.000 saatleri arasında YELKİ MH.; 2540. SK., 2544. SK., 2546. SK., 2559. SK., 2561. SK., 2567. SK., 2732. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 11:00:00.000 saatleri arasında FATİH; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 11:00:00.000 saatleri arasında FEVZİ ÇAKMAK; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 11:00:00.000 saatleri arasında İSMETPAŞA; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-22 2024-01-22 11:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında KARAKUZU; , AKYOL SK., BADEMLİ SK., ÇAĞDAŞ 1. SK., ÇİÇEK 1 SK., ÇİMEN SK., EĞİTİM SK., FİDAN SK., İNÖNÜ KÜMESİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, KARAKUZU GÜL, OKUL 1. SK., PALAMUT, SAĞLIK SK., SAKARYA SK., UYSAL SK., UZUNHASANLAR-KARAKUZU KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.