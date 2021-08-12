22 yaşındaki genç kayboldu, ekipler alarma geçti
Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki genci bulmak için arama kurtarma ekipleri harekete geçti.
71 Evler Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Salih Güngör'den haber alamayan yakınları, durumu emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Güvenlik güçleri, ihbar üzerine kent genelinde arama çalışması başlattı.
EKİPLER ALARMA GEÇTİ
AFAD, UMKE, AKUT ve çeşitli kuruluşların arama kurtarma ekipleri, Eskişehir-Ankara kara yolundaki Kanlıpınar Göleti ve Rekreasyon Alanı'nda arama yaptı.
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